Некоторые курильщики считают, что этот закон нарушает границы частной жизни, однако порядок был принят и действует в Литве.

Проверить, входит ли ваш дом в число домов, где запрещено курение, можно ЗДЕСЬ.

Напомним, что штраф за курение на балконах составляет 20-90 евро.

Draudimo rūkyti balkonuose algoritmas.

Сообщающий о нарушении должен указать имя и фамилию, а также адрес курильщика и доказательства нарушения. жалобу может подать только житель дома. Если владелец квартиры, в которой зафиксировано нарушение, не назовет нарушителя, ему грозит штраф от 30 до 120 евро.