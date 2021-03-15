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В Литве с 1 января 2021 года запрещено курение на балконах многоквартирных домов. Такой запрет вступает в силу по решению муниципалитета, если против курения выступает хотя бы один житель конкретного многоквартирного дома и письменно обращается в муниципалитет с просьбой ввести запрет. С 8 января Вильнюсский муниципалитет представил список домов, в которых запрещено курение.
Rūkymas balkone
Rūkymas balkone
© DELFI / Karolina Pansevič

Некоторые курильщики считают, что этот закон нарушает границы частной жизни, однако порядок был принят и действует в Литве.

Проверить, входит ли ваш дом в число домов, где запрещено курение, можно ЗДЕСЬ.

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Напомним, что штраф за курение на балконах составляет 20-90 евро.

Draudimo rūkyti balkonuose algoritmas.
Draudimo rūkyti balkonuose algoritmas.

Сообщающий о нарушении должен указать имя и фамилию, а также адрес курильщика и доказательства нарушения. жалобу может подать только житель дома. Если владелец квартиры, в которой зафиксировано нарушение, не назовет нарушителя, ему грозит штраф от 30 до 120 евро.

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