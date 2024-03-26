Проверки инспекторов наводят ужас на водителей: как не лишиться техосмотра?

В минувший четверг инспекторы охраны природы провели показательные рейды - проверяли автомобили на дорогах.
Больше всего переполох был вызван несоответствием одного показателя проверяли автомобиль с бензиновым двигателем. С показателем СО2 все было в порядке, а значение Lambda не соответствовало норме.
Если бы проверка была не показательная, а реальная, то автомобиль в течение 48 часов лишили бы техосмотра.
В социальных сетях стали писать о том, что это абсурдный порядок, ведь водители могут даже не подозревать, что машина неисправна, а за это их авто лишат техосмотра.
Водители также писали, что боятся останавливаться, когда их будут останавливать инспекторы охраны природы, ведь как понять, что это не мошенники.
Пресс-секретарь компании Transeksta Ренальдас Габартас сказал, что положительный результат техосмотра еще не значит, что после проверки инспекторов охраны природы вердикт будет положительным.
Он подчеркнул, что на станции техосмотра дают выводы по состоянию машины на момент прохождения техосмотра, а если на следующий день произойдет какая-то поломка, то инспекторы могут обнаружить это.
"Главное автомобиль, как и здоровье, проверять регулярно, а не только перед техосмотром", – сказал Габартас.
Правда, он заметил, что во время проверки инспекторы охраны природы должны выполнить все условия для правильных замеров.
"Важно знать, достиг ли двигатель "рабочей" температуры, не остановлен ли автомобиль сразу же, как только выехал со двора. Замеры загрязнений могут повторять до 9 раз, чтобы убедиться в верности данных, чтобы не было фиксации мгновенных выбросов конденсата", – сказал Габартас.
Он был удивлен тому, что водители в штыки воспринимают такие проверки.
На вопрос не появятся ли из-за проверок очереди в местах прохождения техосмотра, Габартас подчеркнул, что проблемы с очередями есть только в Вильнюсе, но и здесь мощности увеличивают, поэтому очередей удастся избежать.
Он также заметил, что количество авто, которые планируют проверять ежегодно, не является критическим.
"Ежегодно из-за выбросов техосмотр не проходят 3% авто с бензиновым двигателем и 6-7% с дизельным. Это небольшое количество, мы не можем сказать, что это типичная проблема. Очереди на станциях не вырастут, ведь в Литве нет особых проблем с очередями, только в Вильнюсе. У инспекторов пока есть только 1 комплект необходимого для проверки оборудования, а будет 5. Ежегодно планируют проверять 10 000–15 000 автомобилей, если процент нарушителей будет таким же, как при прохождении техосмотра – 3% и 6–7% – то от 10 000 количество не будет значительным", – подчеркнул Габартас.
Delfi связался с полицией и интересовался, что будет, если водитель не подчинится инспекторам и не остановится. Представитель полиции Йоруне Люткене сказала, что и до сих пор водителей могла останавливать не только полиция, но и пограничники, представители Литовской администрации безопасности транспорта, представители лесничества, таможенники, работники муниципальных служб безопасности.
"Инспекторы выполняют вверенные им функции, водители обязаны остановиться, если их останавливают в рамках действующего порядка. За нарушение правила водителей ждет ответственность", – сказала Люткене.
Она напомнила, что за неподчинение штраф составляет от 850 до 1200 евро.