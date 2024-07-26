Проведена оценка организации питания в образовательных учреждениях: гигиена - самая большая проблема

Проверка также выявила недостатки в эксплуатации помещений, инвентаря и оборудования. Инвентарь для уборки сильно потрёпан, в производственных помещениях хранятся посторонние предметы, краска на подоконниках и стенах местами отслаивается, поверхности покрыты плесенью, вымытый инвентарь хранится в неположенном месте, поверхности пластиковых термосов для еды и другой тары изношен. В одном из проверенных образовательных учреждений на открытых окнах не было сеток для защиты от насекомых. В другом морозильная камера была покрыта толстым слоем льда. Внутренние поверхности и уплотнительные резинки холодильников не очищались должным образом, а лабораторные исследования питьевой воды не проводились с необходимой периодичностью.