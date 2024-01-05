Проведен анализ качества воздуха на территории детского сада рядом с горевшим домом, результат неутешительный

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
В вильнюсском детском саду Puriena, который находится в столичном районе в Виршулишкес, рядом с сгоревшим домом, исследовали качество воздуха. После получения результатов родителей попросили не приводить детей в детский сад, в пятницу детей в саду не было. 5 января в Вильнюсском муниципалитете появилось больше комментариев по этой ситуации. Сообщается, что концентрация некоторых веществ превышена, поэтому детский сад пока не может работать.

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене сказала, что исследования показали, что по крайней мере пока помещения детского сада представляют опасность.

"Выяснили, что концентрация соляной кислоты в помещении детского сада превышает норму в 1,5 раза, а формальдегида и сажи – соответственно в 1,2 и 1,3 раза", – сказала Лингене.

"Выбирали для исследования вещества, которые обычно выделяются при горении жилых домов, в таких случаях горит обычно дерево, пластик, бумага, текстиль. Поэтому брали образцы, выявили наличие стирола, соляной кислоты, формальдегида, синильной кислоты, сажи", – прибавила она.

"После получения результатов сразу же информировали главу администрации муниципалитета и главу детского сада, сообщили, что детям опасно находиться в помещении детского сада. Вернуться в помещение дети смогут после уборки и проветривания помещения. Дети смогут вернуться после того как повторные исследования дадут положительные результаты", – сказала Лингене.

Результаты последних исследований будут получены 7 января вечером. "Концентрация превышена, но не намного. Не надо пугаться. Но важно, чтобы дети не находились в таком помещении до проведения генеральной уборки", – сказала Лингене.

Директор детского сада Puriena Рита Бразаускене сказала, что было предпринято.

"Когда произошел взрыв и начался пожар, мы сделали все для того, чтобы обеспечить безопасность детей: закрыли окна, провели влажную уборку, сообщили родителям. Мы благодарны родителям за то, что они в течение часа забрали детей, и мы могли оказывать помощь жителям дома. В тот же вечер в нашем детском саду работали специалисты компании Grinda, собрали осколки и обломки. Ночью мы открыли окна и проветривали помещение. Утром посторонних запахов уже не было, поэтому мы могли принять детей", – рассказала директор.

По ее словам, во вторник в детском саду было 127, в среду – 126 детей, в четверг – 124. Это, по словам Бразаускене, показывает, что никто не заболел. В пятницу детей в саду не было.

"В четверг вечером нам на словах сообщили, что детям небезопасно находится в помещении. Мы связались с родителями, попросили не приводить детей", – сказала директор.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Кястутис Кросас сказал, что надеется, что результаты исследований будут хорошими.

Он сказал, что начинают решать вопрос горевшего дома.

"Мы начали анализировать ситуацию - выяснять причину пожара и взрыва. Выясняем, можно ли здание использовать и восстановить. С понедельника работники Grinda займутся консервированием здания, чтобы не было влияния извне - снега, ветра, холода", – сказал он.

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