Проведен анализ качества воздуха на территории детского сада рядом с горевшим домом, результат неутешительный

"После получения результатов сразу же информировали главу администрации муниципалитета и главу детского сада, сообщили, что детям опасно находиться в помещении детского сада. Вернуться в помещение дети смогут после уборки и проветривания помещения. Дети смогут вернуться после того как повторные исследования дадут положительные результаты", – сказала Лингене.

"Выбирали для исследования вещества, которые обычно выделяются при горении жилых домов, в таких случаях горит обычно дерево, пластик, бумага, текстиль. Поэтому брали образцы, выявили наличие стирола, соляной кислоты, формальдегида, синильной кислоты, сажи", – прибавила она.

"Выяснили, что концентрация соляной кислоты в помещении детского сада превышает норму в 1,5 раза, а формальдегида и сажи – соответственно в 1,2 и 1,3 раза", – сказала Лингене.

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене сказала, что исследования показали, что по крайней мере пока помещения детского сада представляют опасность.

Результаты последних исследований будут получены 7 января вечером. "Концентрация превышена, но не намного. Не надо пугаться. Но важно, чтобы дети не находились в таком помещении до проведения генеральной уборки", – сказала Лингене.

Директор детского сада Puriena Рита Бразаускене сказала, что было предпринято.

"Когда произошел взрыв и начался пожар, мы сделали все для того, чтобы обеспечить безопасность детей: закрыли окна, провели влажную уборку, сообщили родителям. Мы благодарны родителям за то, что они в течение часа забрали детей, и мы могли оказывать помощь жителям дома. В тот же вечер в нашем детском саду работали специалисты компании Grinda, собрали осколки и обломки. Ночью мы открыли окна и проветривали помещение. Утром посторонних запахов уже не было, поэтому мы могли принять детей", – рассказала директор.