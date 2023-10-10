Против Службы занятости – атака: идут запросы из Бангладеша и Пакистана

О росте числа таких запросов из Бангладеша и Пакистана Delfi рассказал представитель Службы занятости Людас Дапкус.

По его словам, были дни, когда поступали сотни таких запросов, а иногда их были десятки.

"В четверг начался новый этап, они начали нам писать в календарь мероприятий на сайте Службы занятости. Это такая DDoS атака, но ее осуществляют реальные люди, не роботы", – сказал Дапкус.

"Они пишут по четырем каналам: через мессенджер Службы занятости, на вопросы там отвечают наши работники, второй канал - электронная форма на сайте, третий и самый главный - электронная почта и четвертый - инстаграм. Некоторые пишут по несколько раз, иначе формулируют вопросы, соглашаются на любую работу, чаще неквалифицированную. Были случаи, когда предлагали деньги, чтобы попасть в Литву", – рассказал собеседник.

Такие запросы стали поступать с октября. "Мы предположили, что была начата какая-то информационная кампания", – сказал он, но, по его словам, выяснилось, что ничего такого не было.