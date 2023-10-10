Против Службы занятости – атака: идут запросы из Бангладеша и Пакистана

 
Индре Юрченкайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
В Службу занятости поступает большое количество запросов от граждан стран Южной Азии, которые интересуются возможностью жить и работать в нашей стране. Эксперт по кибербезопасности и ИТ Марюс Парещюс сказал, что это – информационная атака.

О росте числа таких запросов из Бангладеша и Пакистана Delfi рассказал представитель Службы занятости Людас Дапкус.

Liudas Dapkus

По его словам, были дни, когда поступали сотни таких запросов, а иногда их были десятки.

"В четверг начался новый этап, они начали нам писать в календарь мероприятий на сайте Службы занятости. Это такая DDoS атака, но ее осуществляют реальные люди, не роботы", – сказал Дапкус.

"Они пишут по четырем каналам: через мессенджер Службы занятости, на вопросы там отвечают наши работники, второй канал - электронная форма на сайте, третий и самый главный - электронная почта и четвертый - инстаграм. Некоторые пишут по несколько раз, иначе формулируют вопросы, соглашаются на любую работу, чаще неквалифицированную. Были случаи, когда предлагали деньги, чтобы попасть в Литву", – рассказал собеседник.

Такие запросы стали поступать с октября. "Мы предположили, что была начата какая-то информационная кампания", – сказал он, но, по его словам, выяснилось, что ничего такого не было.

Дапкус рассказал, что он с коллегами нашел в фейсбуке сообщения разных посредников о возможности трудоустройства в Литве, получении визы на учебу и работу. Такие сообщения в фейсбуке распространяют страницы: Pacific International Overseas, Wings Migration, Japa Without Tears ir и др., а также зарегистрированное в Литве в 2022 г. малое товарищество Easy Inspire, которое возглавляет пакистанец Ирфан Хуссейн.

Įrašas feisbuke
Įrašas feisbuke
Įrašas feisbuke
Įrašas feisbuke

Департамент миграции указал, что он с такой проблемой не сталкивался.

Парещюс сказал, что получаемые Службой занятости запросы следует трактовать как информационную атаку.

"Это информационная атака, которую осуществляют люди, вопрос только, каков контекст", – сказал эксперт.

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