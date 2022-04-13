Очевидец рассказал порталу, что в акции участвовали двое актеров Национального каунасского драмтеатра – Повилас Яткявичюс и Каролис Готбергас.

Эту информацию Kas vyksta Kaune подтвердил и театр. Один из мужчин забрался в мешок для трупов и лег у входа в ресторан, другой говорил потенциальным клиентам: "Насытишься только через трупы украинцев". Актеры протестовали против группы ресторанов Amber Food, которая связана с компанией Vičiūnu grupe (ее владелец сын мэра Каунаса Шарунас Матийошайтис).

Компанию Vičiūnu grupe обвиняют в том, что она продолжает действовать в России. Представитель ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене сказала Kas vyksta Kaune, что в 15.50 ч. им сообщили, что около ресторана лежит мужчина.

На место выехали врачи, однако актеру помощь специалистов не потребовалась. Затем приехала полиция и попросила двоих человек уйти. Никаких нарушений зафиксировано не было.

Delfi напоминает, что несмотря на давление общества, не весь литовский бизнес ушел из России и Беларуси. Например, компания Viči. Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, несмотря на призывы общества, так и не ответил на вопрос, когда его бизнес покинет российский рынок. Он сказал, что делают все возможное, чтобы это произошло как можно скорее, но когда это произойдет, сказать невозможно.