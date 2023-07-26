Протест профсоюза Lifosa у здания правительства Литвы: "на что будут жить 900 человек и 900 семей?"

В митинге участвуют около 400 членов профсоюзов, которые требуют уберечь предприятие от закрытия и смягчить применение правил международных санкций.
"Мы кормим землю, земля кормит семьи", "900 семей – без доходов", "Нет консервации Lifosa", "Мы хотим работать здесь, мы не хотим эмигрировать", – эти и подобные плакаты держат в руках участники протеста.
"Главная цель митинга — сохранить 900 рабочих мест, сохранить такой завод. Потому что если его закроют, люди останутся без работы, и тогда на что будут жить 900 человек и 900 семей? Другое дело, что и государство потеряет налоги, которые были очень хорошие. Еще один момент – что, металлолом останется? А что будут делать с этим заводом после этого", — заявила председатель Solidarumas Кристина Крупавичене во время акции протеста в среду.
По ее словам, руководство предприятия пыталось договориться с министерствами и Правительством по вопросу дальнейшей деятельности предприятия, но из-за действий ведомств и отсутствия коммуникации складывается впечатление, что они не хотят реагировать на проблемы предприятия.
"Учреждения должны сесть нормально с руководством предприятия, с временным администратором и выяснить, в чем заключается проблема, какие существуют препятствия. Потому что премьер-министр сказала, что хочет, чтобы завод работал, но администратор, пришедший с той стороны, начинает осуществлять санкции, по всем правилам, поэтому предприятие в принципе работать не может. В чем же проблема? Так давайте сядем и решим это. Но сейчас складывается впечатление, что никто ни с кем не может договориться. Руководство в марте встречалось в Сейме со всеми учреждениями, никаких решений не было принято. Сейчас уже июль и опять нет никаких решений", — сказала председатель профсоюза.
"Почему в других странах компании этого же концерна работают? Потому что есть заинтересованность в работе. И я понимаю, что процедуры сложные, но давайте учиться", — добавила она.
3 июля группа EuroChem с участием российского капитала, управляющая Lifosa, сообщила о том, что предприятие может быть временно законсервировано, и если не будет достигнуто соглашение с властями страны о налаживании деятельности предприятия, то будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе завода в целом. В случае консервации завода, часть рабочих мест на предприятии планируется сохранить.