Протест профсоюза Lifosa у здания правительства Литвы: "на что будут жить 900 человек и 900 семей?"

"Учреждения должны сесть нормально с руководством предприятия, с временным администратором и выяснить, в чем заключается проблема, какие существуют препятствия. Потому что премьер-министр сказала, что хочет, чтобы завод работал, но администратор, пришедший с той стороны, начинает осуществлять санкции, по всем правилам, поэтому предприятие в принципе работать не может. В чем же проблема? Так давайте сядем и решим это. Но сейчас складывается впечатление, что никто ни с кем не может договориться. Руководство в марте встречалось в Сейме со всеми учреждениями, никаких решений не было принято. Сейчас уже июль и опять нет никаких решений", — сказала председатель профсоюза.