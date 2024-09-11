Протест Go Vilnius: подготовлена петиция в защиту холодного борща

„Мы уважаем кулинарные таланты Польши (пероги/вареники), но заявлять, что наше безупречное творение из кефира и свеклы - это их заслуга, это как добавка укропа туда, где он не требуется. Холодный борщ - яркий, освежающий и невероятно прекрасный, как и мы, литовцы“, – пишет Go Vilnius.
Литовцы уже в течение нескольких дней под статьей The New York Times делятся своими замечаниями о том, что это литовское блюдо. Конечно, в Польше его тоже готовят, но ведь и польское название litewski значит, что суп… литовский. Не польский.
Go Vilnius призывает подписывать петицию и раз и навсегда доказать всему миру, что этот розовый холодный суп называется „холодным борщом“ (šaltibarščiai) и является литовским блюдом.
Петиция появилась 9 сентября вечером. 10 сентября утром ее подписали 1145 человек.
Напомним, что этпо не первый конфликт, связанный с холодным борщом. Во время первого фестиваля холодного борща латвийцы пытались утверждать, что это их блюдо. Они даже создали видео на эту тему и разместили его в социальных сетях. Ответ литовцев был молниеносным – на следующий день литовцы ответили своим видео, доказывая, что блюдо - литовское. Там также использовалось польское название Chłodnik litewski.