Протест Go Vilnius: подготовлена петиция в защиту холодного борща

Издание The New York Times несколько дней назад поделилось рецептом холодного борща, который назвало традиционным польским супом Chłodnik litewski. Литовцы возмутились, заявив, что в Литве холодный борщ никто „литовским супом“ не называет. В конфликт ввязалось и агентство Go Vilnius, создавшее... петицию, пишет портал madeinvilnius.lt.