2024.09.11 13:14

Протест Go Vilnius: подготовлена петиция в защиту холодного борща

 
ru.DELFI.lt
Palūšės verslininkai
Palūšės verslininkai
ФОТО: Dainius Labutis | Delfi

Издание The New York Times несколько дней назад поделилось рецептом холодного борща, который назвало традиционным польским супом Chłodnik litewski. Литовцы возмутились, заявив, что в Литве холодный борщ никто „литовским супом“ не называет. В конфликт ввязалось и агентство Go Vilnius, создавшее... петицию, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Мы уважаем кулинарные таланты Польши (пероги/вареники), но заявлять, что наше безупречное творение из кефира и свеклы - это их заслуга, это как добавка укропа туда, где он не требуется. Холодный борщ - яркий, освежающий и невероятно прекрасный, как и мы, литовцы“, – пишет Go Vilnius.

Литовцы уже в течение нескольких дней под статьей The New York Times делятся своими замечаниями о том, что это литовское блюдо. Конечно, в Польше его тоже готовят, но ведь и польское название litewski значит, что суп… литовский. Не польский.

Go Vilnius призывает подписывать петицию и раз и навсегда доказать всему миру, что этот розовый холодный суп называется „холодным борщом“ (šaltibarščiai) и является литовским блюдом.

Петиция появилась 9 сентября вечером. 10 сентября утром ее подписали 1145 человек.

Напомним, что этпо не первый конфликт, связанный с холодным борщом. Во время первого фестиваля холодного борща латвийцы пытались утверждать, что это их блюдо. Они даже создали видео на эту тему и разместили его в социальных сетях. Ответ литовцев был молниеносным – на следующий день литовцы ответили своим видео, доказывая, что блюдо - литовское. Там также использовалось польское название Chłodnik litewski.

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