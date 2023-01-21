Просят поинтересоваться: можно рассчитывать на компенсацию за умерших родственников

“По данным больничной кассы, на данный момент лиц, которые до 31 декабря 2022 года имели возможность воспользоваться правом не ждать предоставления им права на услуги по протезированию зубов, сделали это за свой, а позже была возможность обратиться в территориальную больничную кассу за компенсацией, более 3 тысяч.

Именно по этой причине мы рекомендуем тем, кто получил право на наследство, выяснить, обращался ли умерший за зубными протезами, был ли он внесен в список лиц, ожидающих протезирования, но воспользовался возможностью не дожидаться своей очереди. Если есть документы, свидетельствующие об этом, просто обратитесь в больничную кассу и узнайте о возможности получения этой компенсации", - сказала LNK представитель Государственной больничной кассы Раса Савичюте.

По ее словам, размер компенсации может быть разным для разных лиц.

"И она может составлять несколько сотен евро. Это зависит от того, когда человеку заменили зубы, когда замена была завершена и какая компенсируемая сумма ему была выделена на тот момент", - сообщила LNK представитель Государственной больничной кассы Р. Савичюте.

Собеседница LNK Р. Савичюте сообщила, что те, кто не знает, был ли их близкий человек включен в такой список, должны обратиться в территориальную больничную кассу по месту жительства человека.

Р. Савичюте сообщила LNK, что с 2021 года порядок компенсации изменился.

“Уже нет таких очередей — когда человек приобрел право на компенсируемые услуги в течение определенного периода времени. Теперь, если человек нуждается в этих услугах, он идет к участковому стоматологу, у которого состоит на учете, или в другое учреждение здравоохранения, у которого заключен договор на консультации стоматолога с территориальной больничной кассой.

Именно стоматолог устанавливает необходимость предоставления услуг по протезированию зубов. И если человек соответствует требованиям и указаниям правовых актов, он будет сразу зарегистрирован в системе и получит право на компенсируемые услуги. Так что в таком случае ему следует выбирать только то учреждение, которое имеет договор с территориальной больничной кассой на услуги по протезированию зубов. И обратиться в него. И тогда не придется ждать пару лет, как раньше”, - представила LNK новую процедуру представитель Государственной больничной кассы Р. Савичюте.