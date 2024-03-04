Прославившийся нецензурной бранью каунасский полицейский: понимаю, мне нечем гордиться

"Защищать, беречь, помогать… Спасибо за искреннюю работу", – писал каунасец.

"Если не видит мигалки, не слышит сигнала, думаю, поступил полицейский правильно.

Неужели такое бывает, может, это монтаж. Но весело все равно… Ну, может человек не заметил или что-то еще, всякое бывает, но полицейским так выражаться… Водитель дебил, такие же действия и со стороны полиции", – комментировали пользователи.

По словам представителя полиции, действия сотрудника оценит Служба иммунитета. Выяснилось, что полицейские ехали по срочному вызову, но такое поведение стража порядка недопустимо.

Представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене информировала портал, что экипаж ехал по вызову А категории, была ранена женщина.

Сам полицейский сказал, что ему нечем гордиться.