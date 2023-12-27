Проситель убежища из Беларуси скандалил и в Пабраде, и в Центре регистрации беженцев

26 декабря, в 23 ч. полиция Швенченского района доставила в Центр регистрации беженцев двоих нетрезвых граждан Беларуси, которые подали заявление о предоставлении им убежища в Литве. У этих людей есть права на какое-то время выходить за пределы центра, но они не могут покидать территорию Литвы, пока не рассмотрена их заявка.

26 декабря белорусы на законных основаниях вышли из центра и отправились в город. Там полиция задержала этих пьяных мужчин за то, что они скандалили, и доставила в Центр регистрации беженцев.

В центре один из мужчин - 43-летний белорус - стал вести себя агрессивно, крушил имущество центра и не подчинялся законным требованиям пограничников. Пограничникам пришлось усмирять хулигана с помощью слезоточивого газа и наручников. Нарушитель порядка был пьян - 1,20 промилле.

Его временно закрыли в специальное помещение. Начато расследование в связи с нанесением ущерба. Белорусу в установленном законом порядке придется возместить нанесенный материальный ущерб.