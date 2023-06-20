Прошло два месяца: японский сад в Вильнюсе зарос сорняками

18 июня в одной группе на фейсбуке Рита из Вильнюса поделилась фотографиями из японского сада. На них видно, что от японского сада осталось немного – там растут сорняки и инвазивный волчий боб (люпин).

Delfi обратился в муниципалитет и получил такой ответ: "Японский сад - новое, формирующееся пространство. Мы сожалеем, что посетители сейчас сталкиваются с такими недочетами. Чтобы исправить ситуацию, компания ПУ "Вильнюсские городские парки" увеличила свои мощности".

Японский сад открылся в Вильнюсе 21 апреля. "Наконец-то: у Вильнюса есть свой японский сад! Настоящие японские сады создаются десятилетиями и даже столетиями, но всегда бывает начало. В Вильнюсе сегодня открывается японский сад, который, я убежден, будет существовать сотни лет", – писал тогда тогдашний мэр города Ремигиюс Шимашюс.