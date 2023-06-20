2023 m. birželio 20 d. 11:18

Прошло два месяца: японский сад в Вильнюсе зарос сорняками

 
ru.DELFI.lt
Štai kaip birželį atrodo Japoniškas sodas
Štai kaip birželį atrodo Japoniškas sodas
ФОТО: Delfi ir vilnietės Ritos nuotr.

В конце апреля в Вильнюсе был открыт японский сад. Тогда новый мэр города Валдас Бенкунскас сказал, что это уникальный проект, а вильнюсцы и гости столицы массово посещали сад, фотографировались около цветущих сакур. Прошло два месяца, а сад не узнать.

18 июня в одной группе на фейсбуке Рита из Вильнюса поделилась фотографиями из японского сада. На них видно, что от японского сада осталось немного – там растут сорняки и инвазивный волчий боб (люпин).

Štai kaip birželį atrodo Japoniškas sodas

Delfi обратился в муниципалитет и получил такой ответ: "Японский сад - новое, формирующееся пространство. Мы сожалеем, что посетители сейчас сталкиваются с такими недочетами. Чтобы исправить ситуацию, компания ПУ "Вильнюсские городские парки" увеличила свои мощности".

Štai kaip birželį atrodo Japoniškas sodas

Японский сад открылся в Вильнюсе 21 апреля. "Наконец-то: у Вильнюса есть свой японский сад! Настоящие японские сады создаются десятилетиями и даже столетиями, но всегда бывает начало. В Вильнюсе сегодня открывается японский сад, который, я убежден, будет существовать сотни лет", – писал тогда тогдашний мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Štai kaip birželį atrodo Japoniškas sodas

На месте японского ада раньше было 5 га неиспользуемой территории.

Štai kaip birželį atrodo Japoniškas sodas
Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии