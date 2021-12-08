Прошла самая холодная ночь этой зимы в Литве

Минувшая ночь была пока самой холодной ночью этой зимы. В Акмяне зафиксировали -20,6°C, в Йонишкисе -19,3°C, сообщает meteo.lt.
Местами на севере Литвы было -18 градусов, в других районах было -12-17°C. В Ниде был теплее всего: -9,8°C.
📍P. S. до рекорда 8 декабря эта ночь не дотянула, в Шяуляй в 1973 г. был мороз -25,5°C.
Сегодня в Литве без осадков. Температура днем составит 6–11 градусов мороза.
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