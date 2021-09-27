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Прошения об убежище от мигрантов, нелегально пересекших белорусско-литовскую границу, планируется рассмотреть до ноября, заявила директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Прошения об убежище от мигрантов планируется рассмотреть до ноября
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Теперь мы уже полностью концентрируемся на рассмотрении, план - до ноября рассмотреть если не все, то большую часть прошений об убежище", - заявила в понедельник BNS глава департамента.

Она отметила, что в неделю специалисты департамента рассматривают несколько десятков прошений об убежище. Количество зависит от обстоятельств - бывает неделя, когда проводятся опросы, неделя, когда выносятся решения.

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Э. Гудзинскайте добавила, что прошения рассматривают около 60 работников - этого количества достаточно, однако важно, чтобы они работали как можно более эффективно.

"У нас достаточно ресурсов, однако вызов - как их подключить к работе поскорее, так как много новых работников, нужно было много времени инвестировать в их обучение и теперь значительная часть вызова - включить их в работу максимально", - рассказала директор Департамента миграции.

Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,1 тыс. мигрантов, из них 2,8 тыс. подали прошения об убежище, из которых 600 уже рассмотрено.

Ранее убежище не было предоставлено ни одному такому мигранту - 320 отказано, в отношении 325 человек процедуры прекращены.

Э. Гудзинскайте сообщила, что процедуры предоставления убежища могут быть прекращены, если человек покинул страну или в случае возвращения в страну происхождения.

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