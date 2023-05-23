Прощаясь с Алмой Адамкене, президент не смог сдержать слез: она напоминала мне мою мать

"Имея бесценную возможность общаться с госпожой Алмой, с годами я стал замечать, что она сильно напоминает мне мою собственную мать. Такая хрупкая, легкая, но своим духом неимоверно сильная. Умеющая выслушать, сопереживать, проявить внимание. Нетерпима к несправедливости, готова не на словах, а на деле развеять тьму, преодолевать все возникающие препятствия. И при этом — такая скромная, кажется, готовая растаять, лишь бы не обременять других", — говорил Г. Науседа со слезами на глазах во время поминального Богослужения об усопшей Алме Адамкене.
"Награжденная долгой, красивой и содержательной жизнью, госпожа Алма Адамкене все это черпала, чтобы щедро жертвовать это другим. В первую очередь – своему супругу, которого с бесконечной любовью и верностью поддерживала и которому помогала на протяжении многих лет общественной деятельности, с которым делила все свои заботы и печали. Для многих из нас трудно представить себе более прекрасный пример супружеской гармонии, чем тот, который воплотили в своей семье Алма и Валдас Адамкусы", – сказал Г. Науседа в своей прощальной речи в Вильнюсском Архикафедральном соборе.
По его словам, госпожа Алма озарила Литву светом других миров, далеких во времени и пространстве.
"Обществу, потерявшему за мрачные годы оккупации свою духовную элиту и многие нравственные ориентиры, она не только стала примером западной свободы и человеческого достоинства, но и сохранила живую память о межвоенной Литве. Дарила врожденную элегантность и искреннее уважение каждому человеку, чего так не хватало Литве на рубеже веков", – отметил вклад А. Адамкене в литовское общество Г. Науседа.
"Еще долго будем помнить усилия госпожи Алмы по созданию новой — более справедливой, более красивой и благородной — реальности. Мы будем помнить ее роль в становлении традиций благотворительности в Литве, искреннюю заботу о будущем беспризорных и обездоленных детей", – сказал президент.
Во вторник проходит церемония прощания с бывшей первой леди Литвы Алмой Адамкене, скончавшейся после тяжелой болезни.
Похороны пройдут в Каунасе, на Петрашюнском кладбище, в 16.00 час.
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