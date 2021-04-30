aA
Прощание со скончавшимся в пятницу депутатом, подписантом Акта от 11 марта Кястутисом Главяцкасом состоится в субботу и в воскресенье, сообщает отдел парламента Литвы по связям с общественностью.
Kęstutis Glaveckas
Kęstutis Glaveckas
© DELFI

Урна с прахом покойного будет находиться в Вильнюсском бюро ритуальных услуг (ул. Оланду, 22). Прощание будет проходить 1 мая с 12 до 20 ч., а 2 мая с 10 до 14 часов.

Урну выносят 2 мая в 14 ч. Урну с прахом покойного похоронят на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Лидер Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал Elta, что Главяцкас скончался после осложнений, появившихся после операции на сердце.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Ушел из жизни депутат парламента Кястутис Главяцкас (68)

В больнице скончался депутат литовского парламента,...

Депутат Главяцкас находится в больнице в тяжелом состоянии (7)

Староста фракции Движения либералов Эугениюс...

TOP новостей

Некоторые люди спешат к морю уже сейчас: летом цены вырастут вдвое (13)

Соскучившиеся по морю жители спешат на взморье уже...

Инфектолог предупреждает: если ресурсы районных больниц будут исчерпаны, придется вводить ужесточения (16)

На этой неделе в один из дней фиксировали давно...

Diena Šalčininkuose Josifas Rybakas

Проблемы в Шальчининкском районе: пенсионеры согласны прививаться, но их отговаривают дети (123)

Шальчининкайский район - тот район Литвы , жители...

К чему привел интерес литовцев к усадьбам: замечания экспертов (5)

Приближается лето, поэтому у жителей появилось желание...

Mantas Adomėnas Tūkstančiai armėnų išėjo į sostinės gatves reikalauti premjero atsistatydinimo

"Вакцина на карте": вакцинация в почти трехмиллионной Армении, зачем на Южный Кавказ поехала делегация Литвы? (15)

" Вакцина на карте " - серия передач о том, как с пандемией...