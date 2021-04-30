Урна с прахом покойного будет находиться в Вильнюсском бюро ритуальных услуг (ул. Оланду, 22). Прощание будет проходить 1 мая с 12 до 20 ч., а 2 мая с 10 до 14 часов.
Урну выносят 2 мая в 14 ч. Урну с прахом покойного похоронят на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.
Лидер Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал Elta, что Главяцкас скончался после осложнений, появившихся после операции на сердце.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Некоторые люди спешат к морю уже сейчас: летом цены вырастут вдвое (13)
Соскучившиеся по морю жители спешат на взморье уже...
Инфектолог предупреждает: если ресурсы районных больниц будут исчерпаны, придется вводить ужесточения (16)
На этой неделе в один из дней фиксировали давно...
Проблемы в Шальчининкском районе: пенсионеры согласны прививаться, но их отговаривают дети (123)
Шальчининкайский район - тот район Литвы , жители...
К чему привел интерес литовцев к усадьбам: замечания экспертов (5)
Приближается лето, поэтому у жителей появилось желание...
"Вакцина на карте": вакцинация в почти трехмиллионной Армении, зачем на Южный Кавказ поехала делегация Литвы? (15)
" Вакцина на карте " - серия передач о том, как с пандемией...