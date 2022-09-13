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12-19 сентября здание парламента Литвы в темное время суток будет освещено пурпурным цветом в память о почившей королеве Елизавете II, пишет madeinvilnius.lt.
Seimo rūmai
Seimo rūmai
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Королева Елизавета II - не только для жителей Великобритании, но и для всего мира была и остается символом твердости, стабильности и преданности своему народу. Во время визита в Литву Ее Величество удивило знанием истории Литвы и ее истории борьбы за независимость. Ее поддержка нашего стремления к свободе, европейской интеграции оставили чувство благодарности. Поэтому в знак искреннего сочувствия в связи с утратой этой великой личности я попросила осветить здание парламента пурпурным цветом", – сказала автор инициативы председатель межпарламентской группы по связям с Великобританией и Северной Ирландии Даля Асанавичюте.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни.

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