Пророссийски настроенная беларуска удивлена: заполнила анкету, теперь не может получить вид на жительство

"В анкете были мои личные данные. В конце – несколько вопросов. Первый звучал так: "Поддерживаете ли вы вторжение России в Украину?", и варианты ответа – "да" или "нет". Промежуточных вариантов нет. Второй вопрос: "Чей Крым?", варианты ответа – "России или Украины". Я сначала отказалась заполнять анкету, но мне сказали, что без нее не примут заявление. Я заполнила, написала, что Крым принадлежит России", - рассказала Людмила.

Людмила рассказала прокремлевским СМИ , что в конце 2023 года она пыталась продлить свой вид на жительство в Литве, ее попросили заполнить анкету.

Людмила Жданюк живет с мужем в Друскининкайском районе, в Мичюнай, однако постоянно ездит на родину в Гродно к больной маме и "полностью поддерживает действия России". Сейчас женщина возмущена тем, что ее лишили вида на жительство в Литве .

"Затем мне сообщили, что мои данные выслали в какой-то международный суд. С 15 ноября решения нет, вида на жительство также нет", – возмущалась беларуска.

Жданюк пока может находиться в Литве, потому что получила визу на полгода - до июля.

Однако надежды на получения вида на жительство у нее нет, особенно после ее публичных выступлений.

Ее муж Донатас Бернатонис в похожем ключе дал интервью "Белте", 29 февраля 2024 г. появилась статья под названием "Разваливают семьи".

"Семья распадается. Сейчас мне придется кругами ездить. Тут было 36 км – и я съездил из дома в дом. Сейчас надо ехать 300 км. Это абсурд. Так нельзя делать. Как я могу это оценивать? Только негативно", – сказал он.