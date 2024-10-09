Пропавший в Вильнюсе 15-летний Матас еще не найден: полиция обращается за помощью к обществу

Можно участвовать в поисках на суше, гуляя вдоль берегов Нерис. Набережная поделена на сегменты, выбери подходящий и зарегистрируйся https://forms.gle/cX2k2Njb6zQLAUZGA используй Mantrailing app, когда закончишь осмотр, пришли .gpx файл на нашу почту: paieskalietuvoje@gmail.com

Поиски на воде. В ПЯТНИЦУ (11 октября) ищем волонтеров, которые могут плыть на байдарках. Сбор около 11 ч. у Белого моста. Дай знать в комментариях или пиши личное сообщение. С зарегистрировавшимися волонтерами мы свяжемся для уточнения деталей.