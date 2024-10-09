Пропавший в Вильнюсе 15-летний Матас еще не найден: полиция обращается за помощью к обществу

В социальной сети Facebook полиция поделилась сообщением о том, что все еще требуется помощь общества в поисках подростка.
„Полиция по-прежнему ищет пропавшего 30 сентября в Вильнюсе 15-летнего подростка.
Просим всех жителей, которые с 4.20 ч. до 8.00 ч. 30 сентября проезжали по ул. Антакальн1, Жирмуну, П.Вилейшё, Шило, по мосту Шилас, поделиться с полицией записями видеорегистраторов
Присылайте видео на эл. почту dainora.kucauskaite@policija.lt
Приметы пропавшего – рост 1,75 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие. На подростке были короткие синие шорты.
Если вы заметили этого человека, звоните по номерам 112 или +370 700 56 007“, – пишет полиция.
Delfi напоминает, что на мосту Шилас был найден рюкзак подростка с телефоном и другими вещами.
Полиция просит не оставаться равнодушными и помочь в поисках подростка. Всю информацию о поисках можно найти на фейсбуке в группе „Поиски Матаса“ (Mato paieška).
Просят помочь в поисках
„Ты нам очень нужен. даже небольшой вклад очень важен.
Можно участвовать в поисках на суше, гуляя вдоль берегов Нерис. Набережная поделена на сегменты, выбери подходящий и зарегистрируйся https://forms.gle/cX2k2Njb6zQLAUZGA используй Mantrailing app, когда закончишь осмотр, пришли .gpx файл на нашу почту: paieskalietuvoje@gmail.com
Поиски на воде. В ПЯТНИЦУ (11 октября) ищем волонтеров, которые могут плыть на байдарках. Сбор около 11 ч. у Белого моста. Дай знать в комментариях или пиши личное сообщение. С зарегистрировавшимися волонтерами мы свяжемся для уточнения деталей.
Участвуй в поисках путем распространения информации. Делись с семьей, друзьями, близкими. Для нас важно, что вы делитесь сообщением в соц. сетях, чтобы как можно больше людей узнало о поисках.
Мы уже не раз убедились в единстве общины. Давайте помогать друг другу, чтобы в случае необходимости и вы получили помощь.Благодарим за помощь“, – пишут волонтеры.