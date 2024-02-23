Пропавшая в Вильнюсе 13-летняя девочка найдена

В пятницу утром сообщала Delfi, что девочка до сих пор не найдена. Сообщалось, что полиция проверяет всю поступающую информацию, ездит в указанные места, проверяет записи видеокамер. Информации много, но пока она не помогла расследованию.

В социальной сети Facebook люди делились информацией о проверенных местах в Вильнюсе и Вильнюсском районе.

Волонтеры планировали 23 февраля, в 16.30 ч. собраться у арены ASG, ехать в Диджёи Реше и там продолжать поиски девочки, охватив большую территорию.

"Планируется собрать группу людей, вместе ехать в Диджёи Реше, где в последний раз находилась Меда, в планах провести поиск на большей территории", – писали волонтеры.