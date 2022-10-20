По данным прокуратуры, задержанных на данный момент нет. "С учетом особенностей этого расследования и тактических решений необходимых для обеспечения его успеха, никакой подробной информации о подозреваемых, их количестве, личностях и др. не будет", – сказано в сообщении.

Расследование по подозрению в помощи другому государству действовать против Литвы было начато 5 августа этого года.

"Мы напоминаем, что Генпрокуратура в целях защиты интересов общества 15 июля по своей инициативе начала расследование обстоятельств создания вышеупомянутой ассоциации и обратилась в суд с просьбой о ее ликвидации. По оценке прокуратуры реальные цели создания этой организации незаконные и противоречат общественному порядку. 17 октября состоялось заседание Участкового суда Вильнюсского региона, во время которого представитель ответчиков потребовал отстранить судью. Решение об отстранении судьи должна принять председатель суда", – сказано в сообщении.

Председатель "Международного форума добрососедства" Эрика Швенченене сообщала о том, что с другим членом организации Эрикасом Ягелавичюсом ездила в качестве наблюдателя на "референдумы", которые проходили на оккупированных Россией украинских территориях.

Однако, вернувшись из поездки, Швенченене заявила, что в Донбасс ей не удалось попасть. Правда ли это, Департамент госбезопасности Литвы не сообщает.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк на прошлой неделе заявил, что граждане иностранных государств, которые согласились стать "наблюдателями" на псевдореферендумах, будут считаться сообщниками нарушения целостности Украины, "со всеми вытекающими из этого последствиями".