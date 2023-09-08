Прокуроры зафиксировали скандальные факты: за секс священник давал подростку тысячи евро

Литовскую католическую церковь ждет нешуточное испытание – пока неясно, как Ватикан отнесется к тому, что священник не один год занимавшийся сексом с несовершеннолетним, а потом и с достигшим совершеннолетия юношей, скрывал это не только от отцов церкви.
Неделю назад Генпрокуратура сообщила, что прекращает возобновленное несколько месяцев назад расследование – это история Мантаса, который в интервью Delfi рассказал, что столкнулся с насилием со стороны канцлера Вильнюсского кафедрального собора Кястутиса Паликши.
О прекращении расследования Мантас, который сейчас находится за решеткой за то, что перевел со счета Паликши на свой 7000 евро как "подарок на Рождество", узнал случайно, посмотрев новости от нечего делать. Так он узнал, что оклеветал уважаемого священника и не доказал факт насилия.
Прокуроры выяснили, что Мантас вступал в сексуальную связь с Паликшей в возрасте 16 лет, заявили, что насилия не было, поэтому "действия священника могут расцениваться только как аморальные и безнравственные, но не являются уголовно преследуемыми".
"Такое решение было принято после того, как было установлено, что не было совершено никакого деяния с признаками преступления или уголовного проступка", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.
По данным прокуратуры, в ходе расследования в целях выявления возможных преступных деяний и проведения подробного и беспристрастного расследования всех обстоятельств дела был допрошен предположительно потерпевший молодой человек, другие свидетели, которые могли предоставить следствию существенную информацию, а также был проведен ряд дополнительных следственных мероприятий.
В постановлении о прекращении досудебного расследования указано, что были произведены все возможные процессуальные действия по делу, приняты все возможные процессуальные меры для сбора данных, имеющих значение для расследования и выяснения всех обстоятельств дела, однако полученные в ходе расследования данные не позволяют делать категоричных и бесспорных выводов о совершении сексуальных преступлений против лица.
"Установлено, что молодой человек на момент вступления в сексуальную связь был старше 16 лет, сексуальная связь была по обоюдному согласию, не установлен факт применения принудительных действий в отношении молодого человека. При отсутствии объективных данных, достоверно подтверждающих совершение преступного деяния, досудебное расследование прекращается", – сказано в пресс-релизе прокуратуры.
Однако это заявление прокуратуры вызвало подозрения у адвоката Мантаса, которого нанял Центр по борьбе с торговлей людьми и их использованием – он сразу же попросил следователя прислать документы, но не получил их.
А это обо многом говорит: разве "не возможно пострадавший" первым должен узнать о принятом решении?
Полученные Delfi данные показали, что как следователи, так и прокурор, курировавшая расследование, всеми силами старались показать ничтожность и безнравственность "возможного пострадавшего", который вслух заговорил о "возможном насилии". Между тем священник, который даже не пытался отрицать сексуальную связь с подростком, "расписан" самыми светлыми тонами.
Несмотря на то, что священник много раз платил Мантасу деньги, следователи решили, что деньги были не за секс, священник просто давал их юноше в долг. Для обоснования этого документа они решили найти и опросить других людей, даже незнакомых со священником, с которыми у Мантаса были какие-либо финансовые отношения.
У одного из них, как и у Паликши, были сексуальные отношения с Мантасом. Он боялся, что об этом узнают СМИ. Другой сказал, что верил рассказам Мантаса и переводил ему деньги.
И свидетельство этих двух мужчин стали едва ли не главным аргументом следствия, которое решено было прекратить, – другую сторону даже не попытались услышать: может, есть мужчины, с которыми Мантас спал, но они ему не платили и не одалживали денег?
Паликша, действия которого расследует Ватикан, сейчас ситуацию не комментирует.
В свое время (два года назад) он рассказал следователям о своих сексуальных отношениях с Мантасом.
Осужденный за хранение порнографии с участием детей Паликша признал факт сексуальных отношений с Мантасом и в Генпрокуратуре, которая после скандала распорядилась возобновить расследование.
Священник рассказал, что познакомился с Мантасом в октябре 2020 г. через приложение для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Мантас в профиле указал неверный возраст – 28 лет. Об этом Паликша узнал во время первой же встречи. И с первого же дня встречи, как сказал Паликша, у него был секс с Мантасом. Он сказал, что понимал, сколько лет юноше, поэтому никаких отношений не было, если сам Мантас не проявлял инициативу.
Он заверил, что сексуальные отношения между ними всегда были по обоюдному согласию, без насилия.
"Я не платил ему за секс, но давал ему в долг или на что-то конкретное – например, он говорил, что у него есть долги, их надо отдать, иногда говорил, что хочет "потусить" с друзьями и т.д.", – сказал священник.
Паликшу спрашивали и о рассказанной Мантасом истории секса с элементами насилия, однако он все отрицал и заявил, что Мантас всегда вступал с ним в связь по собственному желанию.
Но он признал, что после этого случая дал Мантасу наличные, сняв их в банкомате. "Когда я вез его в дом опеки он позвонил другому мужчине и договорился о встрече. На вопрос, почему он так делает, он сказал, что разрывает со мной отношения, поскольку утренний секс был против его воли. Но, я думаю, он просто хотел получить больше денег", - сказал Паликша и заметил, что снял в Юрбаркасе 1500 евро.
Священник уверял, что всегда давал Мантасу деньги, потому что тот обещал их вернуть. Он также считает, что заявления Мантаса о насилии - это месть за то, что он сообщил в полицию о краже 7000 евро.
Мантас через своего друга сказал Delfi, что решение прокуратуры о прекращении расследования его шокировало. "Психологически ему очень сложно", - сказал друг Мантаса, заметив, что постановление прокуратуры будет обжаловано.
"Мантас верит, что священнику Бога не удастся обмануть", – сказал он.
Глава Центра по борьбе с торговлей людьми и их использованием Кристина Мишинене подтвердила, что решение прокуроров будет обжаловано, нельзя ставить точку в этой скандальной истории.
"Для начала хочу сказать, что как пострадавший, так и адвокат нашего центра о постановлении прокуратуры узнали из прессы, – заметила она. – Чтобы получить документы и ознакомиться с ними, пришлось упорно звонить правоохране и требовать их. Я оцениваю это как пренебрежительное отношение, кстати, оно было заметно и во время единственного опроса, который провели, суть его была – "я не верил тебе раньше, не верю тебе и сейчас". Мы видим эту историю иначе, нежели ее представляет специальный свидетель священник.
Мы понимаем, что правоохране больше по душе версия священника и его защиты – взрослый мужчина, занимающий высокий пост в Церкви, долгое время занимается сексом с подростком – более привлекательная фигура нежели воспитанник детского дома. Что можно сказать о заявлении священника: "Я за секс не платил, но постоянно давал деньги?" Сцену насилия, о которой рассказал юноша, тоже была перевернута в пользу священника. Священник постоянно говорит, будто им манипулировали. А на что может надеяться двуличный охотник на несовершеннолетних в интернете, который занимается сексом с воспитанниками детского дома? Это разглагольствования покупателя секса в сутане.
В расследовании тщательно прописан отрицательный образ пострадавшего, сообщается о том, что он постоянно нуждался в деньгах, но нет ни слова о ненадежности священника. Если человек, которому доверили такой высокий пост в главном органе управления Церковью, которого характеризуют, как "прекрасного священника", "отличного преподавателя", сумел так долго вести двойную жизнь, искать подростков для секса и "просто давать им" за это деньги, то, наверное, его слова и почти поведение жертвы тоже могут быть оспорены? Никого не смущает и тот факт, что священник был осужден за хранение детской порнографии.
А работникам детского дома, которые как по бумажке давали показания, могу сказать – стыдно! Если вы не смогли помочь несчастному подростку увидеть его трагическую психологическую уязвимость, то имейте хотя бы профессиональное достоинство и не делайте непрофессиональные заявления ("он ходил к психиатру, но не из-за насилия, а из-за проблем с психикой"). Так мы видим, что после участия во всех конференциях, курсах как в Литве, так и за границей, как правоохрана, так и работники детских домов до сих пор не понимают, насколько уязвимы находящиеся без присмотра дети, которых используют. Может быть, они даже о таком никогда и не слышали.
Им больше по душе "сведенный с пути" взрослый, который как на момент совершения этих действий, так и сейчас, пользуется всеми регалиями власти", - сказала Мишинене.
Представители ЛКЦ указали, что расследование в Ватикане в отношении Паликши еще не окончено, его временно отстранили с занимаемой должности.
Напомним, что после публикаций на Delfi Паликша вручил заявление об отставке, а потом обратился к своим братьям по духу с письмом, в котором сравнивал себя с Иисусом Христом: "Сегодня утром появилась публикация обо мне, которая сильно расходится с реальностью, – пишет священник. – Вам, как духовным лицам, я хотел бы сказать, что эта клевета и ложь меня значительно сближают с оклеветанным Иисусом, нашим дорогим Искупителем. Что может быть для человека лучше, чем следовать путем оклеветанного, судимого, оплеванного Иисуса!"