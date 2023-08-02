Прокуроры попросят суд взять похитивших детей родителей под арест

"Сегодня суд обсудит назначение меры пресечения. (...) Прокурор попросит взять их под арест", – сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Раса Стунджене. Она заметила, что не может сказать, на какой срок попросят арестовать подозреваемых в похищении детей.
Суд планирует принять решение 2 августа.
Стунджене подтвердила, что суд заочно назначил этим людям арест 28 июля.
Напомним, что дети были похищены 18 июля из каунасского дома опеки Pastogė. Подозревалось, что детей 5, 7 и 9 лет похитили родители.
Похищенных детей суд постановил забрать из семьи в мае 2023 года за то, что дети не посещали школу и детский сад, родители не создавали условия для социализации детей, сами родители заявили, что литовские законы им не указ.
Полиция сообщила, что семья была задержана 1 августа, в 12.50 ч. в нескольких километрах от границы с Беларусью. Мужчина, управлявший автомобилем Ford Focus, предъявил пограничникам немецкие документы, говорил по-немецки, а когда пограничники стали изучать документы, пытался уехать. С семьей ехал еще один человек, личность которого пока не установлена. Этот человек не предъявил никакие документы.
"Задержанные предъявили фальшивые документы. Они задержаны в 1 км от границы с Беларусью, предполагается, что они планировали нелегально перейти границу", – считает полиция.
Представитель службы по защите прав детей сказала, что дети за эти недели столкнулись со сложными переживаниями.
Прокурор Дарюс Валкавичюс сказал, что сейчас расследуют похищение детей. "Родители не только скрывали детей от полиции, но и пытались увезти их, незаконно перейдя границу с Беларусью. Расследование продолжается, 28 июля 2023 года Каунасский участковый суд за глаза назначил подозреваемым меру пресечения. Сейчас ее установит судья. Мы надеемся, что подозреваемых возьмут под арест", – сказал прокурор.
За похищение ребенка родителям грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.