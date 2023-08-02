Прокуроры попросят суд взять похитивших детей родителей под арест

"Сегодня суд обсудит назначение меры пресечения. (...) Прокурор попросит взять их под арест", – сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Раса Стунджене. Она заметила, что не может сказать, на какой срок попросят арестовать подозреваемых в похищении детей.

Суд планирует принять решение 2 августа.

Стунджене подтвердила, что суд заочно назначил этим людям арест 28 июля.

Напомним, что дети были похищены 18 июля из каунасского дома опеки Pastogė. Подозревалось, что детей 5, 7 и 9 лет похитили родители.

Похищенных детей суд постановил забрать из семьи в мае 2023 года за то, что дети не посещали школу и детский сад, родители не создавали условия для социализации детей, сами родители заявили, что литовские законы им не указ.