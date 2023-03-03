Прокурор смилостивился над россиянами, измаравшими забор посольства РФ красной краской

В пресс-релизе сказано, что расследование было начато 24 февраля 2023 года. Ночью были задержаны двое граждан России, которые красной краской выпачкали забор вокруг российского посольства и тротуар.

Сообщается, что в ходе расследования выяснили, что граждане РФ сделали это, выражая протест против войны, которую Россия ведет в Украине и против убийства мирных граждан. Темное время суток для протеста они выбрали, чтобы не нарушать закон о порядке. Кроме того, они решили сделать это ночью, поскольку ровно год назад Россия напала на Украину.

Прокурор объяснил свое решение тем, что граждане РФ хотели выразить свою гражданскую позицию против войны России в Украине, а не испортить имущество о не нарушить общественный порядок. Согласно материалам дела, действия подозреваемых, их протест, длился недолго, в темное время суток, рядом никого не было, поэтому нельзя сказать, что они нарушили общественный порядок.

После того как прокурор принял решение, собранные материалы были переданы на рассмотрение в ГКП Вильнюсского округа, чтобы полиция оценила, не нарушили ли граждане РФ положения Кодекса административных правонарушений.