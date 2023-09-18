Прокурор рассказал, что ждет мать утонувших в Нерис девочек

 
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ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Женщине, которую подозревают в том, что она утопила в реке Нерис двух своих малолетних дочерей, суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу, пишет BNS. Отмечается, что эксперты должны ответить на вопрос, больна ли женщина, может ли она отвечать за свои действия и управлять ими.

"Я обратился, и суд удовлетворил мою просьбу. Врачи тоже указали, что необходимо провести экспертизу", – сказал BNS в понедельник прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Гинтас Вайчюнас.

Ранее уже сообщалось, что были получены первичные выводы врачей.

"Врачи ее лечат. В каком она состоянии, не могу сказать", – сказал тогда прокурор.

"Мы получили первичные выводы врачей, на их основании обратимся в суд. Попросим назначить судебно-психиатрическую экспертизу", – сказал тогда Вайчюнас.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что подозреваемая, которая работала в отделе кадров департамента, с 2021 года находилась в отпуске по уходу за детьми.

Ранее уже сообщалось, что мать, которую подозревают в убийстве дочерей, работала в полиции, но не была сотрудницей правоохраны. Она работала в отделе кадров. Коллеги охарактеризовали ее как ответственную и дотошную работницу, которая отличалась замкнутым характером.

"Сейчас многое будет зависеть от результата медицинской экспертизы. В ближайшее время женщине должны назначить меру пресечения", - сказал LNK Матонис.

Из реки Нерис, недалеко от Веркяй (Вильнюс), 3 сентября достали тела двух девочек - 1 и 2 лет. Предполагают, что детей утопила их мать.

За такое преступление по закону полагается лишение свободы на 8-20 лет.

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