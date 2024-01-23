Прокурор представил основную версию взрыва в доме в микрорайоне Виршулишкес

Портал 15min.lt 22 января уже писал о том, что по данным прокуратуры, в квартире, где произошел взрыв, обнаружены остатки нефтепродуктов.
"Мы получили выводы специалистов, в соответствии с которыми можно сказать, что на переданных экспертам банкнотах и пенсионном удостоверении были следы бензина, дизельного топлива и машинного масла. На переданных экспертам фрагментах одежды также обнаружены следы бензина", – сказал вильнюсский прокурор Юлюс Рекснис.
По словам прокурора, одна из основных версий - самоубийство хозяина квартиры.
23 января Рекснис сказал, что пока прокуратура не может назвать виновников взрыва, но повторил, что расследуют версию самоубийства одного из жителей дома.
"О виновниках мы пока не говорим. Сам механизм взрыва нам пока не известен, это еще выясняется. (...) Одна из основных версий - самоубийство. Чтобы ее подтвердить до конца, еще нужно проделать немало работы – идентифицировать останки, собрать данные об этом человеке. Пока мы не можем отклонять и другие версии, если выяснится, что останки не принадлежат хозяину квартиры", – заметил прокурор.
По его словам, сейчас ждут выводов экспертов, которые должны идентифицировать останки, найденные в доме.
Рекснис напомнил, что тело погибшего ребенка было идентифицировано.
Прокурор сказал, что ждут также и данные о составе веществ, найденных в гараже владельца взорвавшейся квартиры.
"Во время обыска в гараже были обнаружены емкости, как предполагают, с нефтепродуктами. Из них взяли образцы, их исследуют, чтобы выяснить, что это за вещества", – сказал он.
По словам Рексниса, опросили большую часть жителей дома.
"Опросили 25 свидетелей", – сказал он.
Напомним, что пожар и взрыв в 5-этажном доме в столичном микрорайоне Виршулишкес произошли 2 января. Погибли два человека. Три человека отравились угарным газом. Во время пожара серьезно повреждены конструкции дома, провалились перекрытия между этажами. Были эвакуированы жители 30 квартир. Люди не могут вернуться в свое жилье. Судьбу дома решают специалисты.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.