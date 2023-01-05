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В среду утром в Шяуляй были обнаружены, как предполагается, убитый новорожденный и его 24-летняя поранившаяся мать. По словам прокурора Шауляйской окружной прокураторы Лаймуте Мартинавичене, на данный момент причина смерти младенца неизвестна, однако начато расследование по статье Уголовного Кодекса "убийствo малолетнего".
Прокурор об убийстве новорожденного в Шяуляй: причина смерти еще не установлена, задержанных также нет
© ELTA / Andrius Ufartas

"Сегодня утром примерно в четыре часа Единый центр помощи и правоохранительные органы Шяуляя получили крайне тяжелое известие о том, что в одной из квартир города Шяуляй находится мертвый младенец. Малыш родился в конце 2022 года. Прежде всего, прокуратура выражает искренние соболезнования родным и членам семьи скончавшегося младенца, а произошедшее могу комментировать только в той мере, в какой начато досудебное расследование, которое проводится в соответствии с первым пунктом второй части статьи 129 Уголовного кодекса Литовской Республики "Убийство малолетнего"" – сказала Л. Мартинавичене на пресс-конференции для журналистов, организованной в среду прокуратурой Шауляйского округа.

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По словам прокурора, на данный момент причина смерти младенца не установлена — на этот вопрос ответ должны дать ​судмедэксперты. Досудебное расследование в деле об убийстве малолетнего лица проводят сотрудники Управления по расследованию насильственных преступлений Главного комиссариата полиции Шяуляйского округа.

"Проводятся предварительные следственные действия, уведомление о подозрении пока не вручено, задержанных также нет" – сказала Л. Мартинавичене.

Более подробной информации прокурор не раскрыла, так как, подчеркнула она, начато досудебное расследование. По словам Л. Мартинавичене, о новорожденном сообщил кто-то из близкого окружения.

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