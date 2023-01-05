Прокурор об убийстве новорожденного в Шяуляй: причина смерти еще не установлена, задержанных также нет

"Сегодня утром примерно в четыре часа Единый центр помощи и правоохранительные органы Шяуляя получили крайне тяжелое известие о том, что в одной из квартир города Шяуляй находится мертвый младенец. Малыш родился в конце 2022 года. Прежде всего, прокуратура выражает искренние соболезнования родным и членам семьи скончавшегося младенца, а произошедшее могу комментировать только в той мере, в какой начато досудебное расследование, которое проводится в соответствии с первым пунктом второй части статьи 129 Уголовного кодекса Литовской Республики "Убийство малолетнего"" – сказала Л. Мартинавичене на пресс-конференции для журналистов, организованной в среду прокуратурой Шауляйского округа.

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По словам прокурора, на данный момент причина смерти младенца не установлена — на этот вопрос ответ должны дать ​судмедэксперты. Досудебное расследование в деле об убийстве малолетнего лица проводят сотрудники Управления по расследованию насильственных преступлений Главного комиссариата полиции Шяуляйского округа.

"Проводятся предварительные следственные действия, уведомление о подозрении пока не вручено, задержанных также нет" – сказала Л. Мартинавичене.

Более подробной информации прокурор не раскрыла, так как, подчеркнула она, начато досудебное расследование. По словам Л. Мартинавичене, о новорожденном сообщил кто-то из близкого окружения.