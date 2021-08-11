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Вильнюсская окружная прокуратура намерена обратиться в суд и просить разрешения на арест некоторых подозреваемых в беспорядках у парламента Литвы.
Прокурор: некоторых подозреваемых в беспорядках возьмут под арест
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"Да, обратимся по вопросу ареста некоторого числа человек. Еще решаем, учитываем ситуацию, личности. Обратимся в связи с теми, кто яро выражал себя", – сказал прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Нериюс Пушкорюс.

По словам прокурора, в суд, вероятно, обратятся в четверг. Пушкорюс сказал, что никого из 26 задержанных пока не освободили.

"Ведется интенсивная работа, дополнительные данные получаем каждую минуту", – заметил прокурор.

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Напомним, что во время беспорядков пострадали 18 сотрудников – 12 полицейских и 6 сотрудников СОБ. Кроме того, во время беспорядков повреждены восемь транспортных средств.

Генкомиссар Ренатас Пожела не исключает, что в ходе расследование количество подозреваемых увеличится.

Напомним, что санкционированный митинг начался 10 августа в 9 ч. и официально завершился в 15.30 ч. (разрешение было выдано до 17 ч.). В акции приняли участие около 5000 человек. Участники митинга протестовали против запланированных ограничений для людей без "паспорта возможностей" и требовали отставки правительства. Вечером начались беспорядки, участники акции заблокировали выходы из парламента и не выполняли законные требования полиции. Полиция окончательно разогнала участников беспорядков только в два часа ночи. При этом был использован слезоточивый газ.

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