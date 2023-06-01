Такое решение было принято, поскольку прокурор констатировал, что преступные деяния были незначительными. Принятое прокурором решение утвердил судья Участкового суда Вильнюсского региона.

Расследования в связи с нанесением незначительного ущерба здоровью (2 ч. 140 ст. УК ЛР) были начаты на основе информации, предоставленной обоими участниками конфликта.

Чтобы выяснить и уточнить предоставленные данные и объективно расследовать происшествие, допросили самих заявителей и других лиц, которые могли располагать ценной для следствия информацией, получили выводы специалистов.

В ходе расследования стало известно, что оба супруга во время конфликта нанесли друг другу определенные травмы, которые расцениваются как незначительный ущерб здоровью и причинили друг другу физическую боль.

Полученные данные позволяют предположить, что действия супругов во время конфликта были спонтанными, а конфликтная ситуация не достигла такой высокой высокой степени опасности, чтобы с точки зрения здравого смысла и других принципов права можно было применять уголовное наказание.

Обоих супругов от уголовной ответственности освободили.

Это решение прокурора может быть обжаловано в Вильнюсском окружном суде.

Delfi сообщал, что 4 апреля, в 21.49 ч. в доме инфлюенсера Виктории Сигел и Лауринаса Суодайтиса произошел конфликт, вмешаться пришлось полиции и врачам скорой помощи. Сообщалось, что во время конфликта, мужчина применил насилие в отношении женщины. По сведениям Delfi, начато расследование по 2 ч. 140 ст. Ук. ЛР - причинение физической боли или незначительного ущерба здоровью. Позже с таким же заявлением о насилии выступил и Суодайтис.

Суодайтис провел ночь в КПЗ, на следующий день после допроса его выпустили из КПЗ. Палата Вильнюсского районного суда при Участковом суде Вильнюсского района удовлетворила просьбу прокурора и назначила подозреваемому меру пресечения – 2 месяца он должен был жить отдельно от пострадавшей Сигел. По сведениям Delfi, такую меру пресечения в Литве назначают очень редко.