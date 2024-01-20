Прокуратура: в отношении Ekspertai.eu ведется расследование и по факту незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

"Следствие в настоящее время ведется в соответствии с частью 1 статьи 309 и частью 1 статьи 253 Уголовного кодекса", – сообщила представитель прокуратуры.

В первой части 1 статьи 253 Уголовного кодекса (УК) предусмотрено, что тот, кто без разрешения изготовлял, приобретал, хранил, носил, перевозил, пересылал, использовал или продавал огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатку или взрывчатые вещества, наказывается штрафом либо ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

В части 1 статьи 309 Уголовного кодекса указано, что тот, кто получал доход от проституции другого лица или занимался сутенерством, наказывается штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до 4 лет.

Как заявила представитель Генеральной прокуратуры Г. Виткаускайте-Шаткаускене, в упомянутом досудебном расследовании подозрения никому не предъявлены.