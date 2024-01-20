Прокуратура: в отношении Ekspertai.eu ведется расследование и по факту незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

"Следствие в настоящее время ведется в соответствии с частью 1 статьи 309 и частью 1 статьи 253 Уголовного кодекса", – сообщила представитель прокуратуры.
В первой части 1 статьи 253 Уголовного кодекса (УК) предусмотрено, что тот, кто без разрешения изготовлял, приобретал, хранил, носил, перевозил, пересылал, использовал или продавал огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатку или взрывчатые вещества, наказывается штрафом либо ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до 5 лет.
В части 1 статьи 309 Уголовного кодекса указано, что тот, кто получал доход от проституции другого лица или занимался сутенерством, наказывается штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до 4 лет.
Как заявила представитель Генеральной прокуратуры Г. Виткаускайте-Шаткаускене, в упомянутом досудебном расследовании подозрения никому не предъявлены.
"Досудебное расследование продолжается, проводятся процессуальные действия, необходимые для установления объективной истины. По данному расследованию подозрения никому не предъявлены", – сказала представитель прокуратуры.
Расследование и его подробности не комментируются.
Напомним, что в ноябре прошлого года правоохранительные органы провели ряд обысков по месту жительства администраторов сайта ekspertai.eu и в помещениях учреждения Ekspertai.eu.
Представитель пресс-службы департамента полиции Рамунас Матонис тогда сообщил, что обыски проводились после начала досудебного расследования по факту хранения порнографического контента. Расследование было начато после того, как Инспектор по журналистской этике сообщил, что опубликованная на сайте ekspertai.eu статья содержит информацию порнографического характера.