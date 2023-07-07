Прокуратура: смерть футболиста была ненасильственной

Тело покойного было обнаружено у него дома в Мариямполе 19 июня 2023 года. Было начато расследование.

Недавно была получена справка судмедэкспертов, в которой сказано, что причиной смерти футболиста была болезнь.

Поскольку на теле скончавшегося были следы травм, было начато расследование по 1 ч. 138 ст. УК ЛР (нанесение незначительного ущерба здоровью).

Расследованием занимаются полицейские ГКП Мариямпольского округа, а возглавляет его Мариямпольская прокуратура.

Хведукас в последнее время играл в своем родном городе, в команде Marijampolė City, был капитаном команды. Долгое время он играл в команде "Судува", в ее составе в 2017 г. одержал победу в чемпионате Литвы, в 2009 г. завоевал и кубки ЛФФ и супер-кубок ЛФФ.

Он играл также в польских и хорватских клубах, на Мальте и в Финляндии, в Ирландии с командой Dundalk в 2018 г. стал чемпионом этой страны и победителем кубка.

В составе литовской сборной Хведукас с 2012 по 2019 г. 20 сыграл в 20 матчах.