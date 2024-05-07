Молодой человек из Литвы Геннадий Рогач в прошлом году попался "на удочку" украинского блогера Эдгара Миротворца. Этот блогер связывается со случайными русскоязычными людьми, выдает себя за пророссийски настроенного человека.

"Я из Литвы, но я все равно за русских, к черту украинцев", – сказал 22-летний молодой человек своему собеседнику Миротворцу.

"Молодец", - говорит его собеседник и замечает, что он из Москвы.

"Я из Москвы, города-героя. Как тебя зовут?", – спрашивает собеседник.

"Меня зовут Геннадий, Гена", – отвечает молодой человек.

Собеседник спрашивает у него, свой ли он, русский ли, Геннадий отвечает, что родился в Литве, но все равно чувствует себя русским.

Он характеризует и своих родителей. "Поляк. Мать тоже полька", – говорит он о родителях.