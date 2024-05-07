2024.05.07 06:42

Прокуратура решила не заводить дело на гражданина Литвы, который восхвалял Россию и обещал расстрелять парламент

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Erikas Skardžius

В конце 2023 года было опубликовано видео, на котором молодой человек, гражданин Литвы, восхваляет Россию. "Литовцы называют нас ватниками. Дали бы Калашников, расстрелял бы Сейм", – говорит он. Прокуратура не усмотрела в этих словах молодого человека никакого криминала, хотя полиция собирала материалы по факту разжигания розни, ненависти и угрозы расправы с определенной группой людей.

Молодой человек из Литвы Геннадий Рогач в прошлом году попался "на удочку" украинского блогера Эдгара Миротворца. Этот блогер связывается со случайными русскоязычными людьми, выдает себя за пророссийски настроенного человека.

"Я из Литвы, но я все равно за русских, к черту украинцев", – сказал 22-летний молодой человек своему собеседнику Миротворцу.

"Молодец", - говорит его собеседник и замечает, что он из Москвы.

"Я из Москвы, города-героя. Как тебя зовут?", – спрашивает собеседник.

"Меня зовут Геннадий, Гена", – отвечает молодой человек.

Собеседник спрашивает у него, свой ли он, русский ли, Геннадий отвечает, что родился в Литве, но все равно чувствует себя русским.

Lietuvos gyventojas pasakoja laukiantis rusų

Он характеризует и своих родителей. "Поляк. Мать тоже полька", – говорит он о родителях.

"С... литовцы называют нас ватниками", – говорит он.

"Ватники? Ничего себе. Как вам среди этих фашистов живется-то?", – спрашивает собеседник.

"Здесь все плохо. Дали бы калашников, расстрелял бы весь сейм", – матерясь, отвечает Геннадий.

"Мы придем скоро. Будете ждать?", – спрашивает собеседник.

"Я очень жду", – отвечает Геннадий.

"А таких как ты, много?", – уточняет собеседник.

"Есть. И мой друг тоже за Россию", – сказал Геннадий, показывая лежащего рядом друга.

Собеседник спросил, служили ли они в армии.

"Да, да. Но здесь армия – дерьмо, а не армия. Полное дерьмо. Набирают таких толстых, всяких, которые даже автомат в руках держать не умеют", – говорит Геннадий.

"Если мы придем, за сколько возьмем Литву?", – вопрошает собеседник.

"За три часа точно возьмете", – отвечает Геннадий.

"Это украинская контрразведка для выявления преступников. Вы - предатели Литвы. Слава Украине! Попались парни", - сказал Миротворец.

Однако прокуратура указала, что прекратила расследование по делу этого молодого человека.

Прокуратура не усмотрела в этих словах молодого человека никакого криминала, хотя полиция собирала материалы по факту разжигания розни, ненависти и угрозы расправы с определенной группой людей. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Это решение прокуратуры никто не обжаловал, значит его не проверял прокурор высшей инстанции или суд.

Кстати, у Рогача есть и другие неприятности с полицией - в декабре прошлого года его остановили за рулем Volvo - молодой человек был пьян (0,99 промилле).

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