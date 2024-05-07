Прокуратура решила не заводить дело на гражданина Литвы, который восхвалял Россию и обещал расстрелять парламент

Молодой человек из Литвы Геннадий Рогач в прошлом году попался "на удочку" украинского блогера Эдгара Миротворца. Этот блогер связывается со случайными русскоязычными людьми, выдает себя за пророссийски настроенного человека.
"Я из Литвы, но я все равно за русских, к черту украинцев", – сказал 22-летний молодой человек своему собеседнику Миротворцу.
"Молодец", - говорит его собеседник и замечает, что он из Москвы.
"Я из Москвы, города-героя. Как тебя зовут?", – спрашивает собеседник.
"Меня зовут Геннадий, Гена", – отвечает молодой человек.
Собеседник спрашивает у него, свой ли он, русский ли, Геннадий отвечает, что родился в Литве, но все равно чувствует себя русским.
Он характеризует и своих родителей. "Поляк. Мать тоже полька", – говорит он о родителях.
"С... литовцы называют нас ватниками", – говорит он.
"Ватники? Ничего себе. Как вам среди этих фашистов живется-то?", – спрашивает собеседник.
"Здесь все плохо. Дали бы калашников, расстрелял бы весь сейм", – матерясь, отвечает Геннадий.
"Мы придем скоро. Будете ждать?", – спрашивает собеседник.
"Я очень жду", – отвечает Геннадий.
"А таких как ты, много?", – уточняет собеседник.
"Есть. И мой друг тоже за Россию", – сказал Геннадий, показывая лежащего рядом друга.
Собеседник спросил, служили ли они в армии.
"Да, да. Но здесь армия – дерьмо, а не армия. Полное дерьмо. Набирают таких толстых, всяких, которые даже автомат в руках держать не умеют", – говорит Геннадий.
"Если мы придем, за сколько возьмем Литву?", – вопрошает собеседник.
"За три часа точно возьмете", – отвечает Геннадий.
"Это украинская контрразведка для выявления преступников. Вы - предатели Литвы. Слава Украине! Попались парни", - сказал Миротворец.
Однако прокуратура указала, что прекратила расследование по делу этого молодого человека.
Прокуратура не усмотрела в этих словах молодого человека никакого криминала, хотя полиция собирала материалы по факту разжигания розни, ненависти и угрозы расправы с определенной группой людей. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.
Это решение прокуратуры никто не обжаловал, значит его не проверял прокурор высшей инстанции или суд.
Кстати, у Рогача есть и другие неприятности с полицией - в декабре прошлого года его остановили за рулем Volvo - молодой человек был пьян (0,99 промилле).