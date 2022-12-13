Прокуратура расследует возможные сексуальные преступления майора Литовской армии

"После ознакомления с данными, предоставленными тремя заявителями и представляющим их интересы адвокатом относительно возможно совершенных преступных действий сексуального характера Вильнюсская окружная прокуратура сегодня приняла решение о возбуждении расследования по признакам уголовного деяния (...) - принуждения несовершеннолетнего лица к вступлению в половую связь", - говорится в распространенном во вторник заявлении прокуратуры.
По версии прокуратуры, указанные в заявлении обстоятельства связаны с бывшим руководителем структурного подразделения Союза скаутов Литвы и его общением с несовершеннолетними около семи лет назад.
Со своей стороны Литовская армия объявила в понедельник, что инициировала официальную проверку Цюниса.
По информации блогера Скирмантаса Малинаускаса, на момент событий офицеру, который возглавлял скаутское подразделение Вильнюсского замка Литовского союза скаутов, было 29 лет, а девушкам около 16 лет.
Девушки рассказывали, что Цюнис проявлял внимание к ним, тогда еще школьницам - подвозил их в школу, приглашал на кофе, устраивал вечеринки у себя дома и угощал коктейлями.
По словам девушек, офицер в лагере приглашал их к себе в палатку, брал за руку, с его стороны не обходилось без поцелуев. Речь также шла о сексуальных отношениях с руководителем лагеря скаутов.
Цюнис, с которым беседовал Малинаускас, внятно обвинения не опроверг, а услышав вопросы, сказал: "Теперь мне следует сразу же говорить осторожно".
По его словам, «истина где-то посередине».
Скаутская организация Литвы объявила в Facebook, что не намерена мириться с подобными действиями и приостанавливает членство Цюниса в организации до принятия окончательного решения.
Досудебное расследование возглавит Вильнюсская окружная прокуратура, а вести его будет Вильнюсская окружная полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Какой налог на недвижимость придется платить жителям Литвы: задуматься должны те, у кого больше объектов
Выяснились медианы стоимости жилья в разных...
Литовские аптеки наказаны штрафом в 73 млн евро за соглашение по надбавкам на лекарства
Ассоциация аптек Литвы и восемь компаний по торговле...
Эфир Delfi: о роли и позиции российской оппозиции за границей
Снег не прекращается, за прошлые сутки в Литве выявлено...
Глава МИД Литвы: Россия была, есть и будет опасным соседом
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Прокуратура расследует возможные сексуальные преступления майора Литовской армии
После того как три девушки обвинили майора Литовской...