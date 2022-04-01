Прокуратура расследует вероятную торговлю детьми из Украины

Как сообщает прокуратура, в середине марта с заявлением о вероятно планирующихся случаях незаконного усыновления в полицию обратилась Служба по защите прав ребенка и усыновлению, которая просила рассмотреть и дать оценку обстоятельствам привоза в Литву этих детей из Украины.

Сначала начать расследование отказались, однако генпрокурор отменила принятое полицией 24 марта постановление и начала досудебное расследование.

Как сообщает прокуратура, в заявлении Службы по защите прав ребенка и усыновлению, помимо других подлежащих проверке данных, было указано, что у нескольких взрослых, прибывших в Литву с упомянутыми детьми 2 марта, есть намерения вывезти часть этих детей в другое государство.

Это делается якобы для временного гостевого проживания в семьях, однако другие данные, утверждает прокуратура, позволяют считать, что их намечается усыновить.

"Сомнения относительно законности и прозрачности таких намерений вызывает и то, что институциям Литвы до сих не представлены никакие решения и официальные документы институций Украины, которые подтверждали бы, что такой вывоз этих детей из Украины и их усыновление в другом государстве полностью согласованы, обоснованы и законны", - говорится в сообщении.

После ознакомления с имеющимся материалом и оценки, что его недостаточно для констатации, что вывоз и усыновление детей не являются вероятным преступным деянием, генпрокурор приняла решение начать досудебное расследование.

В настоящее время этим детям назначена институциональная опека, ее осуществляет районный центр поддержки семьи и детей.