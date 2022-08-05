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Каунасская окружная прокуратура в пятницу начала досудебное расследование по факту подписи осужденного за шпионаж Альгирдаса Палецкиса на учредительных документах организации.
Прокуратура расследует, как Палецкис смог подписать учредительные документы в тюрьме
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Как сообщила в пятницу прокуратура, главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс отменил постановление Департамента тюрем об отказе начать досудебное расследование относительно создания организации "Международный форум добрососедства".

В ходе расследования будет поставлена ​​цель установить точные обстоятельства того, как отбывающий наказание в Каунасском следственном изоляторе Палецкис смог подписать учредительные документы вышеупомянутой организации электронной подписью.

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Департамент тюрем, установив, что Палецкис во время отбывания наказания в Каунасском следственном изоляторе не пользовался электронными средствами связи и не мог подписать вышеуказанные документы мобильной подписью, принял постановление об отказе начать досудебное расследование.

Досудебное расследование по подозрению в предоставлении ложной информации с целью получения документа проводят сотрудники Главного комиссариата полиции Каунасского уезда, расследование ведет Каунасская окружная прокуратура.

Палецкис осужден за шпионаж в пользу российской разведки и приговорен к шести годам лишения свободы.

Генеральная прокуратура также сообщила в пятницу, что начала досудебное расследование в отношении ассоциации «Международный форум добрососедства», созданной Палецкисом. Расследование ведется по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за содействие другому государству в совершении действий против Литвы.

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