Прокуратура просит заочно арестовать сбежавшего в Россию мужчину, который похитил своего ребенка

Это подтвердила главный специалист Отдела коммуникаций Генеральной прокуратуры Виктория Йонуйте.

"Сегодня прокурор обратился в Кретингскую палату Плунгеского участкового суда с просьбой о назначении меры пресечения. (...) Его просят арестовать", - сообщила представитель прокуратуры.

По ее словам, поскольку решение о применении к лицу меры пресечения будет принято без участия лица в процессе, срок, в течение которого ходатайствуют об аресте мужчины, не указан.

"Если человек будет задержан, то прокурор должен будет ходатайствовать о соответствующем сроке задержания в течение 48 часов", - пояснила В. Йонуйте.

В воскресенье примерно в 14.16 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 час., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время.