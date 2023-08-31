31 августа 2023 г. 11:54

Прокуратура просит заочно арестовать сбежавшего в Россию мужчину, который похитил своего ребенка

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Прокуратура просит суд арестовать Альгирдаса Шваниса, который в воскресенье похитил своего ребенка и вместе с ним сбежал в Россию.

Это подтвердила главный специалист Отдела коммуникаций Генеральной прокуратуры Виктория Йонуйте.

"Сегодня прокурор обратился в Кретингскую палату Плунгеского участкового суда с просьбой о назначении меры пресечения. (...) Его просят арестовать", - сообщила представитель прокуратуры.

По ее словам, поскольку решение о применении к лицу меры пресечения будет принято без участия лица в процессе, срок, в течение которого ходатайствуют об аресте мужчины, не указан.

"Если человек будет задержан, то прокурор должен будет ходатайствовать о соответствующем сроке задержания в течение 48 часов", - пояснила В. Йонуйте.

В воскресенье примерно в 14.16 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 час., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время.

В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 час. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.
По факту похищения ребенка начато досудебное расследование. По факту незаконного пересечения государственной границы досудебное расследование возбудила и СОГГ.

На совещании Национального центра кризисного управления было решено объявить розыск человека, похитившего ребенка, обратиться для этого в Интерпол и попытаться установить контакт с российскими органами.
По словам литовских пограничников, российские сотрудники сообщили, что ребенок в безопасности и о нем позаботились.

Однако в понедельник российские пограничники сообщили, что отказываются выдать Литве мужчину, сбежавшего в Россию с похищенным ребенком. Как сообщает СОГГ, российские сотрудники заявили, что задержанный отец ребенка является гражданином России, поэтому не видят оснований для его передачи Литве.

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