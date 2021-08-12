Прокуратура просит задержать всех 26 подозреваемых в деле о беспорядках

Ходатайство дистанционно рассматривает в четверг Вильнюсский городской суд.

"Предъявлены подозрения в организации, подано ходатайство о задержании на сроки от одного до трех месяцев", - заявила BNS представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Во время беспорядков у сейма во вторник вечером пострадало 18 сотрудников правоохраны: 12 полицейских и шесть сотрудников Службы общественной безопасности.

Кроме того, во время беспорядков у сейма было повреждено восемь транспортных средств.

Генеральный комиссар Ренатас Пожела не исключает, что подозреваемых станет больше.

Около 5 тысяч человек во вторник собрались у сейма в Вильнюсе, чтобы выразить свое неодобрение планируемым правительством ограничениями, которые будут распространяться на неимеющих иммунитета от коронавируса и отказывающихся от тестирования жителей Литвы.

После заседания сейма часть протестующих заградила выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские начали оттеснять их от здания, возникли беспорядки - в полицейских полетели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ.