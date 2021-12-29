Прокуратура прекратила расследование по делу об укрывании пяти афганцев

В постановлении прокуратуры указано, что в данном досудебном расследовании действия опрошенных в качестве специальных свидетелей лиц, в усадьбе которых несколько дней находились граждане Афганистана, не могут оцениваться как намеренные действия по активному укрыванию.
Досудебное расследование о незаконной переправке через госграницу в середине сентября этого года начала Служба охраны госграницы, после получения данных о пятерых афганцах, которые нелегально перешли границу и уже несколько дней проживали в одной из усадеб Игналинского района.
О них пограничники узнали, когда Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил временные меры защиты и запретил высылать их из Литвы.
В этом году границу Литвы с Беларусью нелегально пересекли свыше 4,2 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционного потока и называют это гибридной агрессией.
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