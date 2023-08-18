Прокуратура прекратила расследование по делу о незаконно спиленном дубе на улице Цейкиню

В пресс-релизе прокуратуры сообщается, что прокурор принял такое решение, установив отсутствие в деянии состава преступления или уголовного проступка.
В ходе досудебного расследования было установлено, что компания –девелопер проекта строительства в центре Вильнюса –спилила упомянутый дуб без соблюдения установленного законом порядка и без разрешения Вильнюсского городского самоуправления на вырубку.
В ходе досудебного расследования администрация Вильнюсского городского самоуправления на основании утвержденной ею методики подсчитала причиненный окружающей среде ущерб – 141 тыс. евро, а Вильнюсская инспекция по охране окружающей среды на основании методологии, утвержденной Министерством окружающей среды, указала, что в результате незаконного спиливания дуба окружающей среде был причинен ущерб в размере 2 889 евро.
При принятии решения о прекращении досудебного расследования прокурор руководствовался размером ущерба окружающей среде, рассчитанным Вильнюсской инспекцией по охране окружающей среды Вильнюсского управления Департамента охраны окружающей среды (2 889 евро), поскольку Высший административный суд Литвы в своем постановлении от 24 мая 2023 г. разъяснил, что методики, связанные с расчетом восстановительной стоимости насаждений и причиненного окружающей среде ущерба, утверждаются Министерством окружающей среды.
Принимая во внимание практику литовских судов по делам данной категории, прокурор постановил, что имущественный ущерб такого размера не является крупным ущербом, предусмотренным положениями ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса ЛР, который необходим для квалификации самоуправных действий виновных в качестве преступных. В случае отсутствия всех необходимых объективных признаков (крупного ущерба) состава преступления, досудебное расследование уголовного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК ЛР, было прекращено.
В ходе данного досудебного расследования были получены сведения о возможном административном правонарушении, поэтому после вступления постановления в законную силу материалы о возможном административном правонарушении будут переданы должностным лицам государственного природоохранного контроля.