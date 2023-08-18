Прокуратура прекратила расследование по делу о незаконно спиленном дубе на улице Цейкиню

В пресс-релизе прокуратуры сообщается, что прокурор принял такое решение, установив отсутствие в деянии состава преступления или уголовного проступка.

В ходе досудебного расследования было установлено, что компания –девелопер проекта строительства в центре Вильнюса –спилила упомянутый дуб без соблюдения установленного законом порядка и без разрешения Вильнюсского городского самоуправления на вырубку.

В ходе досудебного расследования администрация Вильнюсского городского самоуправления на основании утвержденной ею методики подсчитала причиненный окружающей среде ущерб – 141 тыс. евро, а Вильнюсская инспекция по охране окружающей среды на основании методологии, утвержденной Министерством окружающей среды, указала, что в результате незаконного спиливания дуба окружающей среде был причинен ущерб в размере 2 889 евро.