Прокуратура попросит ареста Даргиса и других подозреваемых, выясняется сумма взятки

По словам прокурора Каунасской окружной прокуратуры Ричардаса Гайлявичюса, эпизоды преступной деятельности связаны с возможным взяточничеством, сумма взятки превышает 250 минимальных прожиточных уровней, это больше 12 500 евро, пишет портал lrytas.lt.
Также сообщается, что вместе с Даргисом Службой спецрасследований были задержаны еще два человека, возможно, его сообщники. Их личности не разглашаются.
В интервью LRT прокурор сказал, что дело, связанное с попыткой воспользоваться своим влиянием и за взятку решать проблему в госучреждении.
„Это требование дать денег и, пользуясь определенными связями, знакомствами или мнимым или реальным влиянием, и оказать влияние на чиновников, чтобы были приняты решения, благоприятные для конкретных людей или решена какая-то проблема за взятку. Человек требует взятку и обещает решить проблемы незаконным способом“, – сказал LRT Гайлявичюс.
В среду СМИ сообщили о задержании Даргиса.
„Расследование касается торговли влиянием“, – сказала представитель ССР Довиле Андрияускайте.
Адвокат Даргиса Аушра Ручене сказала, что не сомневается - произошла ошибка, невиновность ее клиента выяснится в ходе расследования.
„Могу сказать, что Даргис не виновен,а следователи должны выполнить свою работу и все выяснить“, – сказала она.
„Я не могу комментировать саму ситуацию, может, прокуратура прокомментирует, но у меня и моего клиента возникают сомнения и подозрения, что это дело было возбуждено за его статьи“, – сказала Ручене. Какие публикации она имела в виду, адвокат не стала называть.
По ее словам, Даргис задержан на 48 ч., а выпустят ли его после этого срока, будет решать прокуратура.
„Мы передали в суд просьбу об аресте на месяц. Думаю, на этой стадии расследования наилучший способ меры пресечения - арест“, – сказал прокурор Гайлявичюс.
По его словам, других подозреваемых будут просить задержать на более длительный срок.
„Закон разрешает арест на срок до 3 месяцев“, – сказал он.
Гайлявичюс сказал, что другие подозреваемые „скорее частные лица“.
По словам прокурора, в среду допросили подозреваемых.
Проводится расследование по 226 ст. Уголовного кодекса ЛР, в которой сказано, что за торговлю влиянием преследуют по закону, если человек, пользуясь своим положением и/или связями, обещает взятку за оказание влияния на ведомство или чиновников. За подобное нарушение закона грозит штраф или ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 4 лет.
Если речь идет о взятке больше 12 500 евро, грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
По словам Гайлявичюса, подозреваемые были задержаны во вторник в Вильнюсе, затем их перевезли в СИЗО в Каунасе.
„Были проведены обыски, обнаружены вежи и документы, которые представляют интерес для следствия, задержание прошло в Вильнюсе, а расследование начато в Каунасе. ССР получила информацию о торговле влиянием“, – сказал прокурор.
По его словам, заседание суда по назначению меры пресечения должно быть удаленным.
Гайлявичюс сказал, что заявления Ручене о том, что это месть за публикации, комментировать не может.
„Никакие публикации в ходе расследования не упоминаются, поэтому не понимаю, о чем речь и что тут комментировать“, – заметил он.
Гайлявичюс уточнил, что речь идет о влиянии на работников госучреждения.
По словам прокурора, передавшему деньги обвинения не предъявлены. Это позволяет предположить, что этот человек и связался с ССР. В таких случаях заявитель освобождается от уголовного преследования.
Гайлявичюс заметил, что арест подозреваемых необходим, чтобы можно было проводить процессуальные действия.
Прокурор не стал отрицать, что арест планируется назначить, чтобы подозреваемые не повлияли на свидетелей.
Он уточнил, что дело -– масштабное, в нем есть эпизоды, нуждающиеся в тщательном рассмотрении.