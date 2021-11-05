Прокуратура: по факту беспорядков у Сейма Литвы подозрения предъявлены 85 лицам

В ходе проведения обысков в рамках досудебного расследования в жилых помещениях некоторых подозреваемых обнаружено, возможно, незаконно хранящееся огнестрельное и неогнестрельное оружие.

"Им предъявлены подозрения в незаконном владении огнестрельным оружием, патронами, и незаконном владении неогнестрельным оружием", – отмечается в сообщении.

В отношении большинства подозреваемых были назначены меры пресечения в виде подписки о невыезде, изъятия документов и обязательства периодически отмечаться в полиции.

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Один человек задержан до марта 2022 года, еще один подозреваемый находится под интенсивным надзором до середины января следующего года.

В этом деле пострадавшими признаны 26 лиц, двое из них – члены Сейма.

В этом общем расследовании беспорядков, которым руководит Вильнюсская окружная прокуратура, также проводится расследование незаконного депонирования наркотическими веществами или цели их распространения, эпизода незаконного сбора информации о частной жизни лица.

Эта часть расследования была начата в качестве реакции на появившихся в соцсетях предложениях за вознаграждение раскрыть персональные данные должностных лиц, участвовавших в подавлении беспорядков у Сейма.

Беспорядки случились у здания парламента Литвы 10 августа. Около 5 тыс. человек собрались у здания Сейма, чтобы выразить неодобрение относительно планирующихся правительством ограничительных мер, которые касаются лиц, не обладающих иммунитетом от коронавируса и не желающих тестироваться.

После заседания Сейма часть протестующих баррикадировали выходы из парламента и выезд из внутреннего двора. Когда должностные лица начали оттеснять их от здания, возникли потасовки – в полицейских летели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ. В ходе беспорядков пострадало 18 полицейских.

В ту ночь было задержано 26 человек, 9 из них суд разрешил оставить под стражей.