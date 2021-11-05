Прокуратура: по факту беспорядков у Сейма Литвы подозрения предъявлены 85 лицам

В ходе проведения обысков в рамках досудебного расследования в жилых помещениях некоторых подозреваемых обнаружено, возможно, незаконно хранящееся огнестрельное и неогнестрельное оружие.
"Им предъявлены подозрения в незаконном владении огнестрельным оружием, патронами, и незаконном владении неогнестрельным оружием", – отмечается в сообщении.
В отношении большинства подозреваемых были назначены меры пресечения в виде подписки о невыезде, изъятия документов и обязательства периодически отмечаться в полиции.
Один человек задержан до марта 2022 года, еще один подозреваемый находится под интенсивным надзором до середины января следующего года.
В этом деле пострадавшими признаны 26 лиц, двое из них – члены Сейма.
В этом общем расследовании беспорядков, которым руководит Вильнюсская окружная прокуратура, также проводится расследование незаконного депонирования наркотическими веществами или цели их распространения, эпизода незаконного сбора информации о частной жизни лица.
Эта часть расследования была начата в качестве реакции на появившихся в соцсетях предложениях за вознаграждение раскрыть персональные данные должностных лиц, участвовавших в подавлении беспорядков у Сейма.
Беспорядки случились у здания парламента Литвы 10 августа. Около 5 тыс. человек собрались у здания Сейма, чтобы выразить неодобрение относительно планирующихся правительством ограничительных мер, которые касаются лиц, не обладающих иммунитетом от коронавируса и не желающих тестироваться.
После заседания Сейма часть протестующих баррикадировали выходы из парламента и выезд из внутреннего двора. Когда должностные лица начали оттеснять их от здания, возникли потасовки – в полицейских летели бутылки, сигнальные ракеты, против протестующих был использован слезоточивый газ. В ходе беспорядков пострадало 18 полицейских.
В ту ночь было задержано 26 человек, 9 из них суд разрешил оставить под стражей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Советник премьера Литвы: надо усилить контроль над "паспортами возможностей" (52)
Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните...
За неделю от коронавируса в Литве скончались два человека младше 40 лет (3)
COVID-19 в Литве унес жизнь еще одной молодой женщины. На...
Эпидемиологическая карта Литвы – число новых случаев растет только в 10 муниципалитетах (3)
За последние сутки в Литве снова установили больше 3000...
Эпидемиолог: после контакта с зараженными привитые тоже должны будут изолироваться (8)
Вакцинированные люди, у которых был контакт высокой...
Коронавирус в Литве: 3183 новых случая и 22 смерти
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3183 новых случая...