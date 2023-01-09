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Прокуратура сообщила, что передала в суд уголовное дело по факту беспорядков, имевших место у Сейма Литвы в августе 2021 года.
Прокуратура передала в суд дело о беспорядках у Сейма: в списке подозреваемых - 87 человек
© DELFI / Orestas Gurevičius

В начале октября сообщалось, что подозрения предъявлены 87 подозреваемым, а общая сумма гражданских исков превысило 92 тыс. евро.

В целях обеспечения гражданских исков во время досудебного расследования к имуществу подозреваемых на сумму 173,9 тыс. евро применялись временные меры ограничения собственности.

К досудебному расследованию прилагается расследование публичных призывов к насильственному нарушению суверенитета Литвы, в ходе которого подозрения выдвигаются против одного лица.

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Беспорядки у здания парламента в Вильнюсе вспыхнули вечером 10 августа 2021 года после митинга против введенных правительством ограничений в отношении людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу и не прошедших тестирование.

После заседания Сейма часть протестующих заблокировала выходы из здания парламента и выезд из внутреннего двора. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые, в свою очередь, забросали полицейских камнями.

В полиции отмечают, что во время и после организованного митинга группа лиц "организовала и спровоцировала собрание людей для совершения публичного насилия, уничтожения имущества или иного нарушения общественного порядка", а в ходе беспорядков лица совершали насилие, уничтожали имущество, грубо нарушали общественный порядок, применили взрывчатку и оказали сопротивление сотрудникам полиции и Службы общественной безопасности.

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