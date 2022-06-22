Прокуратура остановила расследование избиения российского дипломата в Литве

Инцидент произошел в феврале, в первый день российского вторжения в Украину.

"Досудебное расследование, начатое после того, как в полицию поступило сообщение о происшествии возле российского посольства в связи с российским дипломатом 24 февраля, прекращено в связи с несовершением какого-либо действия, имеющего признаки уголовного преступления или проступка", — заявила BNS пресс-секретарь Генпрокуратуры Елена Мартионене.

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По ее словам, досудебное расследование проводилось по факту нарушения общественного порядка.

Российское посольств сообщило литовским правоохранительным органам, что вечером 24 февраля во дворе жилого дома в Жверинском микрорайоне Вильнюса был избит его третий секретарь.

После начала расследования подозреваемый был заключен под стражу на некоторое время.