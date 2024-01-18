Прокуратура не видит основания для обращения в суд по поводу переплаты денег компании ESO

В этом году на заседании ГСРЭ было принято решение об установлении более ранней даты возврата потребителям переплаченной суммы, т. е. возврат средств начнется с 1 апреля, и о сокращении периода возврата. Общий срок погашения сокращен до 7 лет вместо объявленных ранее 15 лет. Для частных потребителей электроэнергии переплата должна быть возвращена в течение 2 лет и 3 месяцев (до 30 июня 2026 г.), а для коммерческих потребителей – в течение 7 лет и 7 месяцев (до 31 декабря 2031 г.).