Как сообщила во вторник Каунасская окружная прокуратура, в ходе проведенного исследования было установлено, что банк законно и обоснованно ограничил депонирование средствами, находящимися на счетах санатория, реализуя международные и литовские правовые акты о применении экономических санкций в отношении определенных компаний, находящихся в управлении Беларуси.

По информации прокуратуры, было установлено и то, что ведомства, ответственные в Литве за реализацию международных экономических санкций – Министерство иностранных дел и Служба расследования финансовых преступлений – несколько раз применили предусмотренные в законодательстве исключения и разрешили банку выполнить конкретные необходимые платежи, поэтому была выплачена зарплата работникам этого санатория, уплачены налоги и проведены прочие допустимые платежи.

Кроме того, было учтено, что с целью улучшения финансового положения санатория и его работников в данный момент решается вопрос о возможности применения дополнительных исключений.

"С учетом сложившейся ситуации, решений и действий, принятых государственными ведомствами, следует считать, что положения закона о реализации экономических санкций Литвы и прочих международных санкций в данном случае не были нарушены, ответственные ведомства предприняли соответствующие и надлежащие действия (разрешили выплатить зарплаты работникам и осуществить прочие переводы), обеспечив права работников санатория Belorus и интересы прочих лиц", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным прокуратуры, в данный момент в Вильнюсском участковом суде рассматривается гражданское дело, в котором выдвигаются требования по сути сходные с теми, что указал мэр Друскининкай прокуратуре.

Расследование было начато в начале марта, когда Каунасская прокуратура получила заявление мэра Друскининкай о том, что в связи с блокировкой банком счетов санатория Belorus его работникам якобы не выплачивается зарплата. В заявлении утверждалось, что в мэрию Друскининкай обратились 240 пострадавших работников санатория, которые просят помощи компетентных органов.

Принятое прокурором решение в течение 30 дней с момента его получения может быть обжаловано вышестоящему прокурору.

По данным Центра регистра Литвы, санаторий Belorus принадлежит управлению делами президента Беларуси. Его возглавляет Виктор Шейман, находящийся в списке санкций ЕС.

Банк Swedbank заморозил счета санатория в декабре прошлого года. После этого Сейм принял закон о единовременных выплатах работникам санатория.

В этом санатории работают около 390 человек: 350 граждан Литвы, остальные – граждане Беларуси.