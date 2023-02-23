Прокуратура намерена надеть браслет на ногу развратителя несовершеннолетних

Согласно последним данным, очевидно, что Ульвидас нарушил требование - ему было запрещено общаться с подростками младше 16 лет.
Прокурор обратил внимание на то, что это требование было обновлено за 10 дней до инцидента, Ульвидаса об этом уведомили.
С учетом этих обстоятельств прокурор попросил суд изменить меру пресечения – вместо письменной подписки о невыезде назначить интенсивный контроль (на ногу будет надет браслет).
Суд просят принять следующие ограничения: Ульвидас должен находиться дома с 6 ч. до 21 ч., чтобы он не мог приближаться к школам, гимназиям и другим образовательным учреждениям.
Поскольку Ульвидас сказал, что не может на глаз определить возраст девочек, прокурор просит суд запретить ему общаться с лицами младше 18 лет.
Прокуратура напоминает, что действия этого лица не расцениваются как тяжкое преступление, поэтому прокурор не может просить суд взять подозреваемого под арест.
Прокуратура напоминает, что 3 апреля 2023 года суд вынесет решение по делу Ульвидаса. Прокурор просит за развращение 5 девочек приговорить обвиняемого к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы.
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