Прокуратура: начато расследование в связи с преступлением сексуального характера

 
ru.DELFI.lt
Smurtas prieš vaiką
Smurtas prieš vaiką
ФОТО: Shutterstock nuotr.
Генпрокуратура начала расследование в связи с возможным преступлением сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. Delfi пытался связаться с представителями прокуратуры, чтобы узнать, является ли подозреваемым Гедиминас Филипавичюс, подозреваемый в похищении девочки. Представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене не стала опровергать эту информацию. На основе информации прокуратуры можно прийти к выводам, что речь идет о том же человеке.

В пресс-релизе сказано, что на прошлой неделе появились сообщения о том, что полгода назад человек, выдававший себя за врача, в социальных сетях предлагал лечить детей 2-5 лет от аутизма с помощью прикосновений.

"Генпрокурор Нида Грунскене 12 января этого года распорядилась проверить обоснованность решения отказаться от расследования таковых действий мужчины.

После того как была проведена проверка, прокурор отменил решение полиции отказаться от расследования, принятое 1 марта 2023 г. Было начат расследование по 1 ч 151 ст УК ЛР "Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего лица".

В постановлении прокурора указано, что расследование начато с целью всесторонней оценки обстоятельств, указанных в сообщении, поэтому будут выяснять личность заявителя и проверять, были ли совершены действия, которые влекут за собой уголовную ответственность (попытка удовлетворения похоти с использованием лица младше 16 лет)", – сказано в сообщении.

Расследование контролирует и организует Каунасская окружная прокуратура.

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