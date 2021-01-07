"По предварительным данным, 28 декабря 2020 года в Балтийское море вылилось около 480 литров нефти. Подсчеты показывают, что причиненный природе ущерб может составить 26 тыс. евро", - говорится в сообщении прокуратуры.
Досудебное расследование начато в связи с вероятными нарушениями правил эксплуатации оборудования и надзора за ним.
За это может грозить штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.
Расследование поручено провести Главному комиссариату полиции Клайпедского уезда.
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